Twitter permite los 280 caracteres para todo el mundo y ya surgieron las críticas

El nuevo límite de caracteres estará llegando a todos los usuarios de Twitter después de que a finales de septiembre la compañía aumentara de 140 a 280 el límite de sus tweets.

Esta nueva característica llegará a todos los idiomas a excepción del japonés, coreano y chino, ya que en estos casos no había problemas al momento de expresar ideas.

Sin embargo, las críticas surgieron rápidamente. De acuerdo a los datos de Twitter, el 5% de los tweets enviados con el nuevo límite de 280 caracteres fue superior a 140, y el 2% superaba los 190.

Uno de los miedos ante este cambio, el más radical en la historia de Twitter, es que se perdiera la brevedad y empezáramos a ver tweets de gran tamaño que arruinaran la experiencia.

Así fue como muchos usuarios en la red aprovecharon para publicar tweets largos en forma de broma, como por ejemplo la cuenta oficial de La Ley y el Orden, que escribió el famoso text que narra una voz en off al principio de la serie: "En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos, son miembros de un escuadrón de élite conocido como: Unidad de Víctimas Especiales. Estas son sus historias".

¿Por qué?

why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why?