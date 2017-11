Úrsula Vargues denunció un acoso permanente y se encuentra muy asustada

La panelista de Nosotros a la mañana, que se emite por Canal 13, denunció que es acosada por un individuo que no le da un segundo de paz, y que se encuentra realmente procupada y asustada.

Vargues contó en Twitter que un hombre mayor, identificado con Alfredo, la persigue hasta su casa, la llama por teléfono y se saca fotos 'tocándose'.

El sufrimiento de la panelista comenzó hace dos años y luego de tanto tiempo de inhibición logró dirigirse a la Justicia. Sin embargo, las respuestas que recibió hasta el momento son desalentadoras. En la comisaría de Vicente López se niegan a tomarle la denuncia porque no existe "vínculo" con el acosador.

"Hace dos años que sufro el acoso de éste hombre. No lo conozco. Un día me siguió en su auto y sabe dónde vivo. Me llama a mi celular reiteradamente y se saca fotos tocándose. Hice la denuncia pero la Policía dice no poder ayudarme porque no hay vínculo. Me ayudan a denunciarlo. ¡Gracias!", explicó la también ex modelo.

"Disculpen la mierda pero la Justicia me dice que no puede darme una perimetral porque no hay vínculo. Acaba de dejarme un mensaje en el buzón de voz. Y no entiendo porque ya lo tengo bloqueado en todos lados", agregó, indignada.

Disculpen la mierda pero la justicia me dice q no puede darme una perimetral xq no hay vínculo. Acaba de dejarme un mensaje en el buzón de voz. Y no entiendo xq ya q lo tengo bloqueado en todos lados. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 8 de noviembre de 2017

El aliento de sus seguidores fue muy importante para alentarla a que hiciera la denuncia. "Ya lo hice varias veces. Por eso recurro a hacerlo público". "La perimetral se hace existan o no vínculos", le aclaró una seguidora. "Parece que en el Juzgado de Vicente López no", cerró Vargues.