Conmueve el pedido de "una familia que me dé amor" por parte de una joven que quiere ser adoptada

Lucía es una chica de 15 años que reside en un hogar de Mar del Plata y escribió una emotiva carta donde cuenta que quiere encontrar una familia. "Me llamo Lucía. Tengo 15 años. Desde los 6 años que vivo en distintos hogares que es mucho tiempo. Nada fue tan fácil para mi, pero quiero pensar que todo puede cambiar. Quiero tener una familia porque quiero que me den amor.", comienza diciendo.

“Quiero poder invitar a mis amigos a mi casa, porque ahora no puedo invitarlos porque me da vergüenza decirles que vivo en un hogar. Me gusta escuchar música, me río mucho. Espero que una familia muy buena me quiera conocer”, continúa el texto.

La carta está manuscrita en una hoja de cuaderno y firmada con el dibujo de un pequeño corazón. La misiva llegó a manos de la jueza Clara Obligado, del Juzgado de Familia 5 de Mar del Plata.

Lucía vive en un hogar escuela de la ciudad costera y nació con un trastorno genético que afecta el crecimiento de sus huesos, llamado acondroplasia, que causa el tipo más común de enanismo.

La Suprema Corte bonaerense autorizó la convocatoria pública, y desde el juzgado de Familia 5 hacen saber que Lucía va a la escuela secundaria y es muy buena alumna, tiene amigas y “un carácter y personalidad muy agradables”, que es aplicada y que lamentablemente “ha transitado abandonos”.

Por experiencia personal de su infancia, la chica le impuso una condición a la jueza: que por favor, quienes se interesen en adoptarla, no tengan problema de alcoholismo.

“Lucía lo merece. Quien la conozca enseguida se va a enamorar se ella. Es una bella persona, tiene toda la ansiedad de adolescente y una energía increíble”, aseguró la jueza Obligado. "Nosotros somos voceros de sus necesidades, representamos su voz, lo peor que podemos hacer es no hacer, olvidarnos de ellos", finalizó.