Llega al Pasaje Dardo Rocha el 3er Salón del Emprendedor Provincial

Será el próximo miércoles 15 de noviembre; la inscripción es gratuita y virtual

La Municipalidad de La Plata, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina(CEGRA), organizan el "3er Salón del Emprendedor Provincial", que se realizará el miércoles 15 de noviembre en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, donde se brindarán talleres de formación de emprendedores, herramientas de incentivo y capacitaciones.

La inscripción es gratuita y virtual, mediante el sitio www.salondelemprendedor.com.ar, y quienes asistan al evento podrán presenciar mesas de debates, capacitaciones para emprendedores, funcionarios y representantes de universidades y ONG's, talleres sobre políticas emprendedoras y sobre cuestiones actitudinales para emprender.

Además, durante la jornada se brindarán experiencias de emprendedores pertenecientes a importantes marcas como Guapaletas, Elepants, QA, Vanesa Duran y Grobocopatel.

Llegado el mediodía, se llevará a cabo un almuerzo y se podrán visitar 30 stands de diversas instituciones, que estarán divididos en Financiamiento (Bancos, fondo de garantía, créditos, etc.); Programas de Apoyo (subsidios, AFIP, ARBA, laboratorio central, etc.); y Servicios a Emprendedores (incubadoras, programas de capacitación, asesoramiento, etc.).

Sobre el final del evento, se expondrá la temática "Emprendedurismo" en el rubro gastronómico, con un taller a cargo del reconocido profesional en el sector, Cristian Ponce de León, quien junto a representantes de PICURBA, Pan & Cia. y productores de cerveza artesanal y miel, exhibirán vivencias y recomendaciones para los interesados.

Cabe señalar que en la última edición del "Salón del Emprendedor Provincial", participaron más de 700 emprendedores de distintos puntos del Gran La Plata y otras localidades bonaerenses.

Por último, para aquellos que deseen recibir más información o desasnar inquietudes podrán hacerlo mediante el correo info@salondelemprendedor.com.ar.