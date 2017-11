La interminable lucha de una mujer que tiene 23 años y no puede obtener su DNI

Marcela Núñez vive en Los Hornos y hace cinco años que inició un trámite judicial. También pide que se lo entreguen a uno de sus hijos

Otra familia de la Región vive una pesadilla por no tener el Documento Nacional de Identidad (DNI). Marcela Núñez tiene 23 años, tres hijos y tanto ella como uno de sus nenes no tienen el DNI. Inició un trámite judicial hace cinco años a través de una Defensoría oficial, y aún aguarda respuestas para su DNI. Mientras tanto, no puede acceder a un trabajo en blanco y tiene complicaciones para hacer gestiones administrativas cotidianas y distintos estudios médicos.

Marcela dice que en el mismo expediente están sus cuatro hermanos. Y que realizó numerosas gestiones para anotar a su hijo menor, Lionel, pero en las oficinas del Registro de las Personas en Los Hornos le ponen numerosas trabas. Sus dos hijos mayores fueron anotados con el documento del padre de los chicos, pero en el tercer caso no hubo caso.

En la provincia de Buenos Aires, aunque bajaron sensiblemente los casos, hay 49.000 chicos entre 1 y 12 años que aún no tienen documentos, según un registro realizado por la cartera educativa provincial y el ministerio de Economía bonaerense.

“Mi madre, por razones que desconozco, no nos anotó en su momento. Pasó el tiempo, pudimos hacer la escuela primaria y a los 18 años yo inicié un expediente para tener el documento nacional de identidad. No tenerlo nos lleva a tener diferentes trabas para trámites o conseguir trabajo. Estamos muy ajustados y hay días en los que no tengo ni para comer. Quiero ir a buscar trabajo, pero todos me dicen lo mismo. Quién dice que me llamo como me llamo si no tengo un documento que lo registre. Eso nos impide un montón de cosas, porque mi esposo hace algunas changas pero ahora está desocupado y no puedo ayudar para tener un ingreso. Lo que no entiendo es la enorme demora que tienen con este trámite. Desesperada, pensé en recurrir al diario EL DIA y ver si al hacerlo público tengo más suerte”.

“Nos dieron un subsidio oficial de 2.000 pesos, que agradecemos, pero no nos alcanza para tantas bocas. Necesito trabajar en forma urgente y por esto también pido que se acelere el trámite en forma urgente”, dijo Núñez en diálogo con EL DIA.

Según plantean en el Registro de las Personas, “hay un procedimiento de documentación tardía para chicos de entre 1 y 12 años, pero para los mayores el trámite es judicial y ya escapa a nosotros”, indicaron fuentes de la repartición.

Un niño sin documento puede inscribirse en la escuela primaria, pero no tendrá su título al terminarla. Tampoco puede anotarse en un club deportivo, ni acceder a la Asignación Universal por Hijo ni a una obra social perteneciente a sus padres. Cuando sea mayor no podrá votar ni tener un trabajo en blanco. Tampoco hacerse estudios en un hospital público ni viajar en colectivos de larga distancia, entre otros inconvenientes que acarrea esta falta.

Según se informó oficialmente, de los últimos registros se sabe que durante el año pasado hubo más de 16.000 mayores de 13 años que tuvieron el documento por la vía judicial.

ANTECEDENTE

Este año se conoció una situación similar cuando la vecina Valeria Ríos denunció que estuvo luchando más de 10 años para conseguir el documento, que finalmente le entregaron en mayo de este año, luego de que su reclamo se publicó en este diario.

49.000

Menores no tienen documento nacional de identidad en la provincia de Buenos Aires. Tienen entre 1 y 12 años y la cifra se desprende de un registro que realizaron distintas reparticiones ministeriales por un cruce de datos.