Fastidio y largas colas en la Terminal por sorpresivo paro de choferes del Plaza

Fue por un reclamo salarial. La medida se levantó por la tarde, pero antes ocasionó complicaciones y demoras para ir a capital federal

| Publicado en Edición Impresa

La Terminal de Ómnibus platense volvió a convertirse ayer en escenario de colas interminables, caras de contrariedad, reclamos y esperas inciertas, como consecuencia de la medida de fuerza tomada por trabajadores de una de las empresas de autotransporte que cubren el recorrido entre nuestra ciudad y la capital federal.

Las aglomeraciones y las dudas que dominaron la mañana y las primeras horas de la tarde se debieron, concretamente, a un paro de conductores de la línea 129, que operada por el grupo empresarial Plaza une en sus diferentes variantes los antiguos galpones tranviarios de 42 entre 3 y 4 con las cabeceras porteñas de plaza Miserere y Retiro, por la Autopista y el camino Parque Centenario.

El paro, que los choferes atribuyeron a la “falta de pago” de sus haberes, tomó por sorpresa a centenares de usuarios que esperaban para viajar a la capital federal por razones de estudio y laborales; algunos optaron por abordar unidades de otras firmas, y la mayoría se trasladó a la Estación de 1 y 44 para subir a los flamantes convoyes eléctricos que parten cada media hora.

El paro tomó por sorpresa a los usuarios que esperaban para viajar

“Por suerte volvieron los trenes, porque esto si no iba a ser un caos total” destacó Lucio Estevez: “al menos voy a poder viajar por mucha menos plata, aunque el tiempo perdido no me lo devuelve nadie”.

En este sentido, el servicio de autotransporte entre La Plata y la capital federal, cubierto por las empresas Costera Metropolitana y Plaza, es blanco cotidiano de críticas de sus pasajeros por una batería de motivos.

Entre estos cuestionamientos, se citan con asiduidad las frecuencias “insuficientes”, particularmente en horas pico de demanda -mucha gente termina optando por viajar de pie en pasillos atiborrados- y el “mal estado” de los coches en materia de higiene y mecánica. También se advierte que los choferes “no siempre respetan las paradas”.

Aunque en principio se la declaró “por tiempo indeterminado”, la retención de tareas culminó, tras arduas gestiones entre las partes involucradas, alrededor de las 16. Además de la 129, fueron alcanzadas por la medida de fuerza otras líneas del grupo Plaza como la 36, 61, 62, 114, 140, 141, 143 y 174.