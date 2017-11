Desplazaron a Luis Juez de la embajada de Ecuador

El funcionario ocupará un cargo en uno de los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación, según informaron

El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, finalizará su funciones en los próximos días para sumarse al Poder Ejecutivo, según adelantó hoy Cancillería, luego de que ese país le exigiera disculpas públicas por tratar de "mugrientos" a sus ciudadanos.

"El embajador Juez llevó a cabo su gestión con éxito, representando los intereses argentinos para ampliar y profundizar la relación bilateral, ante la hermana República del Ecuador desde que asumiera la misión en 2016", detalló Cancillería en un comunicado.

Además, adelantó que "en los próximos días" dejará "sus funciones en la representación argentina ante la República del Ecuador, a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación".

Siendo embajador, Juez declaró: "He estado desde las 7.45 de la mañana en la escuela San José. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".

Por el caso, Ecuador realizó un pedido formal a la Cancillería argentina para exigirle que realizara públicas disculpas.