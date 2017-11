Las gambetas de Soledad Villamil

“Me divierte abrir puertas que no abrí antes”, explica la actriz y cantante oriunda de La Plata que presenta “Ni antes ni después” su primer disco de temas 100% propios

La actriz Soledad Villamil presta su tiempo a la cantante Soledad Villamil cada vez más a menudo, y es en ese plan que la intérprete de “El secreto de sus ojos” llegará a la Ciudad mañana por la noche para presentar su nuevo trabajo, “Ni antes ni después”.

Para Villamil será un regreso a La Plata, ciudad donde nació y vivió durante sus primeros siete años y que, cuenta en diálogo con EL DIA, ocupa un importante lugar en su corazón. “Me emociona volver. Es algo que me conmueve porque fueron años fundacionales en mi vida”, revela Villamil, que recuerda que la casa en que nació y vivió durante aquellos años platenses llena de música, donde el piano y la guitarra eran protagonistas, años que marcaron su amor por esta disciplina.

“Nunca me quise ir, cuando mis viejos me dijeron que nos íbamos yo no sabía de qué pata agarrarme, así que quedó como un paraíso perdido...”, explica Villamil, que vuelve a sus pagos para presentar su cuarto disco, “Ni antes ni después”, un trabajo que por primera vez está integrado en su totalidad por composiciones propias.

¿Por qué asumir el desafío, el riesgo, el cambio? “Por qué no es la pregunta: para qué estamos vivos, sino”, se ríe Soledad, y revela que en realidad la transformación hacia el propio repertorio fue paulatina: “Era algo que venía haciendo en mis discos anteriores, y al ir cantando, sintiéndome cómoda sobre el escenario y hacer del canto mi ocupación principal, eso me llevó naturalmente a querer hacer un disco de canciones propias”.

Los doce temas que componen “Ni antes ni después”, que se mezclarán en el show de mañana con otros ya clásicos del repertorio de la Villamil cantora, reflejan en las historias visos del otro oficio de la artista: parecen pequeños relatos cinematográficos, historias de tres minutos.

“Hay algo de contar pequeñas historias que puede remitir al cine”, reconoce Villamil, quien además realiza en sus canciones referencias a la tevé y hasta le canta a Irene, su personaje de “El secreto de sus ojos”.

DESMARQUES

Villamil se quita en este trabajo, además, el mote de “cantante de tangos y boleros”, y explora la canción. “Me desmarco de los géneros: no es tango, no es bolero, es canción, y la canción tiene una libertad para trabajar musicalmente que hace que cada tema pueda manotear los elementos musicales que necesita para transmitir lo que necesita transmitir sin atarse a un tipo de sonido o de instrumentación”, analiza sobre el cambio, una tendencia en su carrera artística.

“No lo hago porque me quiero desencasillar, sino porque cuando pienso en lo que quiero hacer ahora, surgen cosas que no tiene que ver con lo que vengo haciendo. ¡Necesito divertirme!”, explica el impulso. “Y por ahí en mi caso divertirse es abrir una puerta que no abrí antes. Entiendo que puedo parecer un poco desconcertante, algo que ningún productor recomendaría, cualquier productor me diría ‘Soledad, seguí haciendo lo que te resulta’”.

“No me interesa mucho definirme en ningún sentido. Pero cuando tengo llenar la planilla cuando viajo, pongo ‘actriz’”, dice: las gambetas de Villamil a los casilleros estancos comenzaron para los medios poco antes del lanzamiento de su primer disco, “Soledad Villamil canta”, de 2007, cuando la actriz dejó lugar a la cantante, una parte de ella que, dice, “siempre estuvo”: “De hecho, en mi vida la actuación vino después de la música”, explica quien estudió piano y flauta traversa en su juventud.

“Pero cuando en la adolescencia fui a una clase de teatro, me volvió loca, y al terminar el secundario me metí en la escuela de teatro”, cuenta sobre su encuentro con la actuación. “El teatro me flechó completamente, fui asistente de dirección, iluminadora, cualquier cosa con tal de hacer teatro”, agrega.

Durante aquellos años de inmersión en las artes dramáticas, Villamil siguió haciendo música pero “de manera paralela”. “Pero en un momento se ve que la música empujaba”: el canto estuvo “latente” hasta que pudo hacerle espacio dentro de su ajetreada agenda, motivada tras ser protagonista de “Recuerdos son recuerdos” y “Glorias porteñas”, espectáculos de comedia musical donde se dio cuenta que “cantar era algo que necesitaba hacer con la mayor frecuencia posible”.

¿Se pelean hoy la actriz con la cantante? “No, se me hace fácil acomodar”, desdramatiza. “El día es largo”.