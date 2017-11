Messi habló de todo: la prensa, la anécdota con su abuela, Maradona y una promesa

El astro argentino, Lionel Messi, le brindó una entrevista exclusiva a TyC Sports, en la que manifestó, entre otras cosas, que es uno más dentro del grupo, que jugar "en la Bombonera fue una experiencia hermosa", y que se debe una charla con Diego Maradona.

En tanto, también remarcó que pensar que él pone a sus amigos dentro del equipo que comanda Sampaoli, es una falta de respeto.

"Es una falta de respeto que digan que juegan mis amigos. Me río porque son tantas las barbaridades que se dicen", aseguró.

"Los que están no son cualquiera, Di María, el Pipa, el Masche, Lucas Biglia, son todos figuras en el mundo, y que digan que juegan porque son mis amigos es sobre todo una falta de respeto para ellos primero y después para mí. Se dice que manejo la Selección, que pongo jugadores y técnicos y es todo mentira".

Justamente, sobre los embates que sufrió el grupo tras las finales perdidas, y el silencio que se mantuvo ante la prensa, señaló: "nos duele mucho todo lo que se dijo en este tiempo, jugamos final del Mundial y Copa América, merecimos ganar alguna. Se la agarraron con el Pipa, pero ya estamos acostumbrados a que se digan barbaridades y convivimos con eso".

Respecto a su liderazgo, manifestó que "yo soy uno más acá, intento de dar lo mejor cuando vengo y trato de disfrutar estos días con mis compañeros, ahora vienen muchos chicos nuevos, una camada de jóvenes importante y lo disfruto con ellos también".

En otro orden, admitió que nunca imaginó que iba a ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia: "nunca imaginé ni un poquito todo lo que me tocó vivir. Pasé momentos inolvidables, duros también, pero soy un agradecido, nunca imaginé tanto".

ANECDOTA CON SU ABUELA

Más adelante, Lio contó una anécdota con su abuela a la que siempre le dedica sus goles.

"En Grandoli jugaban mis hermanos, mis primos, todos, y yo era uno de los más chiquitos, y faltaba uno, estaba entrenando la 86 o la 85. Y mi abuela le dijo al técnico, 'ponelo que juega él', 'es muy chiquito' le decía el técnico. 'Ponelo'. Y me puso y metí un par de goles parece, yo mucho no me acuerdo porque era muy chiquito, pero así lo cuenta ella".

Continuando con temas familiares, admitió que si bien espera el nacimiento de su tercer varón, la idea es "buscar la nena. Esperemos que llegue este, que falta y después se verá, pero seguramente iremos en búsqueda de la nena, que esperemos que llegue".

CHARLA PENDIENTE CON MARADONA

A la hora de referirse a su relación con Diego Maradona, con quien se cruzó en la gala de The Best y se dieron un fuerte abrazo, confió que tienen una charla pendiente.

"No tuvimos la oportunidad de hablar mucho, había mucha gente y no era un lugar para hablar, pero nos quedó pendiente una charla, que nos debemos, y quedamos en hacerla".

Por último, el 10 se prendió en una promesa si Argentina logra el campeonato del mundo. "Vamos a San Nicolás caminando".