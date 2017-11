Difundieron el número de Sol Pérez y estalló de bronca

La chica del clima pasó un momento de mucha bronca luego de que se difundiera su número de teléfono y recibiera cientos de mensajes de Whatsapp, llamadas e invitaciones a grupos.

"Me siguen hinchando los huevos y publico uno por uno sus números en mi Twitter. Déjense de joder, pendejos del or...", escribió con mucho enojo.

"Estás violando mi privacidad porque estás mandando un mensaje a mi número que nadie te lo pasó. Yo no te lo pasé, y si estoy saliendo del grupo es porque no quiero que me hinches más las pelotas. Maleducado de mier…. Y sos inversor de no sé qué pelotu…, inversor de los pelotu…, porque sos flor de fo…", continuó sin antes profundizar en insultos irrepetibles.