Moria le pegó a Georgina Barbarossa: "Avísenle al cotillón que el mote de diva me lo puso la prensa"

Luego de que el martes pasado la revista Caras celebrase una gala para celebrar los 25 años de la publicación y homenajear a quienes ellos consideran las 'dos divas' del país, Mirtha Legrand y Susana Giménez, Georgina Barbarossa justificó la decisión de no incluir a Moria Casán en el podio y desató la polémica.

"Son las dos divas por excelencia de la Argentina, bancatelá. No le gusta bancársela, tenés que reconocer que solo hay dos divas", dijo Georgina.

Muy fiel al estilo que la caracteriza, Moria salió rápidamente a contestarle con el léxico afilado que la caracteriza. "Avísenle al cotillón disfrazada de madrina GB (Georgina Barbarossa), que el mote de que las tres grandes divas somos SG (Susana Giménez), ML (Mirtha Legrand) y MC (Moria Casán) lo puso la prensa argentina, así que deje de pestañear, no se ponga nerviosa cuando hable de mí", dijo a través de su cuenta de Twitter.

Avísenle al cotillón disfrazada de madrina GB, que el mote de que las 3 grandes divas somos SG, ML y MC lo puso la prensa argentina, así que deje de pestañear, no se ponga nerviosa cuando hable de mí... — Moria Casán (@Moria_Casan) 9 de noviembre de 2017

El enfrentamiento entre las actrices viene desde hace años. A Georgina no le habría gustado que la diva habló en varias oportunidades de su marido, Miguel "Vasco" Lecuna, fallecido en el 2001 en un asalto: "Se cree que tiene una lengua filosa y karateca, como dice ella, y se metió con una enfermedad de mi marido. Que no me joda más. No la voy a perdonar jamás", dijo Barbarossa este verano.