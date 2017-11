Diego recargado: le pegó a Macri y a Fulop y se refirió a su adicción a las drogas

En el marco de su paso por Venezuela, Diego Maradona le brindó una entrevista a Telesur donde se despachó contra Macri y hasta contra Catherine Fulop. En tanto que también manifestó que no consume drogas desde hace 14 años.

“Macri no conoce el barro. Fue a La Boca y dijo 'fango'. Qué fango, eso es barro, ¡hijo de mamá! Acá llovió y se hizo barro. Lo que no puedo entender es que los argentinos lo sigan votando y nos siga hundiendo. Macri viene de una familia de ladrones. Y yo me gané mi dinero trabajando”, remarcó el astro argentino, quien se reunió con Nicolás Maduro.

Más adelante le tocó a Fulop y al Puma Rodríguez, quienes lo criticaron cuando manifestó su apoyo al presidente venezolano: “A mí me critican porque dicen que soy millonario y veo Telesur. ¿Por qué tengo que soportar que Catherine Fulop o el Puma Rodríguez me digan que yo no puedo venir a Venezuela?. Al Puma yo lo he visto borracho diciendo muchas barbaridades un montón de veces, eh, y nunca lo conté. Ahora lo digo”.

“Catherine Fulop hizo 70, 80 contratos en mi país, vive en mi país con su marido. A la familia la respeto, pero ella se ha llevado muchos dólares de mi país. Entonces que no me critique si yo vengo a Venezuela a hablar de fútbol. Se ve que le pinta mal el frasco (sic). Le pinta el frasco de la diva o de la locura. Y ya no es más diva, el tiempo pasa para todos, eh. Yo no voy a dejar que nadie me diga lo que tengo que hacer”, subrayò.

Por último, sobre su vida privada, dijo que no consume drogas hace mucho tiempo: “En mi vida yo fui drogadicto, empecé a los 24 años y hoy hace 14 años que no consumo más. Me puedo levantar todas las mañanas, ver a mujer; si viene mi nieto puedo jugar con él; si vienen mis hijos, puedo ir a comprar con ellos. Me parece fantástico que la vida me haya dado otra oportunidad. No me arrepiento de nada. Y también incluyo eso, porque si no, no estaríamos hablando de las cosas horrendas que pasan en la vida y en el fútbol".