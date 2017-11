Procesan a De Vido en la causa de Río Turbio por administración fraudulenta

El juez federal Luis Rodríguez procesó hoy, con prisión preventiva, por administración fraudulenta al ya detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, por irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de carbón de Río Turbio.

Por su parte, el presidente del Partido Justicialista, el diputado José Luis Gioja, opinó hoy que el ex ministro kirchnerista "está ilegalmente privado de su libertad".

"A mí me tocó vivir eso en la dictadura del 76 y no se lo deseo a nadie", dijo el dirigente en un reportaje por Radio "Con Vos".

Gioja evitó polemizar con De Vido, quien lo acusó de "ortiva". "Yo, con mis compañeros, no discuto en público porque los trapos se lavan adentro. Esta conducta la mantengo desde siempre por lo cual no haré juicios de valor", replicó.

"Me solidarizo con todo el escándalo que tuvo que pasar De Vido; hay que dejarlo ahí, son tiempos de mucha prudencia. A mi criterio, De Vido está ilegalmente privado de su libertad y me solidarizo con los ratos que ha vivido. A mí me tocó en el '76, después del golpe de Estado, durante diez días, y no se lo deseo a nadie", consideró.

Agregó que "el que delinquió tiene que pagar, sea del gobierno que sea. Pero acá hay un show que están montando que no tiene que ver con procedimientos judiciales ni con nada".