Champions femenina: Se chocaron entre ellas y erraron un gol insólito

Una insólita acción protagonizaron dos jugadores de fútbol durante un compromiso de la UEFA Champions League de fútbol femenino durante el encuentro entre Universidad de Gintra y Barcelona.

Una vez superada la arquera, dos compañeras se encaminaron rumbo al gol, con el arco vacío, pero se chocaron entre ellas y terminaron desaprovechando una ocasión de gol increíble.

El Gintra de Lituania se midió con el Barcelona español, por la ida de los octavos de final del certamen y perdieron por un contundente 6-0.

Como se ve en la maniobra, quedó clara la diferencia de jerarquía entre las catalanas y las de amarillo.

Could this be the Miss of year ? Gintra-University players get all mixed up against Barcelona, UEFA Women's Champions League #womensfootball #UWCL Video: Barcelona TV pic.twitter.com/wPAKtzKMt0