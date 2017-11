Charlie Sheen respondió a la denuncia de violación de un menor

Al momento del presunto hecho, el actor tenía 19 años y la víctima 13

En las últimas horas, comenzó a circular la versión de que Charlie Sheen habría violado o abusado sexualmente de Corey Haim cuando este tenía apenas 13 años. Ambos compartieron la grabación de la película "Lucas" hace más de 30 años.

"Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando filmaron Lucas", dijo Dominick Brascia, amigo del menor el miércoles pasado, cuando estalló el escándalo. El actor murió en 2010, con 39 años, y nunca había hecho público el supuesto hecho.

Un vocero de Sheen habló al respecto y expresó a la revista People que Sheen: "Niega absolutamente la acusación".

En la revelación hecha por Brascia, este contó que ambos tuvieron sexo mientras fumaban cigarrillos de marihuana durante las grabaciones. "Él me contó que fumaron hierba y tuvieron sexo. Me dijo que tuvieron sexo anal. Haim me explicó que después de que pasó eso, Sheen se volvió muy frío y lo rechazó. Cuando Corey quería divertirse, Charlie no estaba interesado".