Acusan al hermano del juez Lijo por una cuenta millonaria en Suiza

El hermano del juez federal Ariel Lijo, Aldredo Damián Lijo, fue denunciado por haber tenido 1,7 millones de dólares en una cuenta suiza en 2015, según se indica en el expediente judicial en el que se tramita su divorcio.

Su ex mujer, Carlo Lago, denunció que la cuenta suiza del Royal Bank of Canada no está a nombre de Alfredo Lijo, sino que el titular es The Settimo Trust, un fideicomiso con domicilio legal en 48 Emily Place, de Auckland, Nueva Zelanda.

Todos los bienes incluidos en el fideicomiso, sin embargo, fueron cedidos por el hermano del juez (el fideicomitente). Según informa La Nación, como consta en los documentos oficiales, los beneficiarios del fideicomiso son los hijos de Alfredo Lijo.

La estructura de Alfredo Lijo para guardar sus bienes en el exterior se completa con Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso que se dedica a administrar The Settimo Trust.

La Nación entrevistó al acusado, quien desconoció la cuenta en Suiza y admitió haber ingresado al blanqueo.