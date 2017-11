EE UU endurece restricciones comerciales y de viajes a Cuba

Se limitan los traslados y se fijan regulaciones para impedir pagos a hoteles bajo control de fuerzas militares. Habrá que justificar “contactos” con pobladores de la isla

WASHINGTON

EE UU aplicará desde hoy las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y limitaciones de viaje para los estadounidenses.

Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron las nuevas normas, que entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal para dar cumplimiento al memorando en el que Trump fijó en junio pasado su política hacia Cuba, que paraliza la apertura a la isla, sin suspender las relaciones diplomáticas.

Estas regulaciones se emiten “en cumplimiento de la ley estadounidense”, incluido el embargo económico a la isla y la prohibición del turismo, y buscan “una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano”, explicaron desde la Casa Blanca.

Cualquier avance en la relación bilateral “dependerá enteramente de la voluntad del Gobierno” del presidente Raúl Castro de mejorar las vidas de los cubanos, se subrayó, al tiempo que se acusó al ex mandatario Barack Obama de “ignorar” los abusos contra los derechos humanos cometidos en la isla.

Como ya adelantó Trump en un discurso en junio en Miami en el que anunció los cambios en la política hacia la isla, a partir de ahora estarán prohibidas, excepto para los cruceros y aerolíneas estadounidenses, las transacciones con entidades controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba.

AFECTA A HOTELES Y TIENDAS

La lista de esas 180 entidades, publicada por el Departamento de Estado, incluye al conglomerado empresarial del Ejército, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), del que se calcula que controla alrededor de dos tercios del comercio minorista de la isla, y al grupo de turismo Gaviota.

Decenas de hoteles y tiendas en La Habana y otros enclaves turísticos como Varadero están también en la lista, al igual que la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), proyecto estrella de Cuba para captar inversiones que consta de un puerto mercante, terminal de contenedores y un gran centro empresarial con ventajas fiscales.

Para evitar un “impacto negativo” en las empresas estadounidenses, podrán seguir adelante los contratos cerrados antes de la publicación de estas nuevas normas, como el reciente de la puertorriqueña Rimco, distribuidora oficial de Caterpillar en el Caribe, para instalarse en la ZEDM.

Por otro lado, el Gobierno de Trump ha decidido “simplificar y expandir” la lista de exportaciones permitidas al sector privado cubano sin necesidad de solicitar un permiso especial.

En cuanto a los viajes individuales de estadounidenses a la isla, englobados en la categoría llamada “pueblo a pueblo”, aquellos que no tengan “carácter académico” ya no estarán autorizados. No obstante, el viaje se podrá realizar si el interesado compró el pasaje de avión o hizo su reserva de alojamiento antes del pasado 16 de junio, fecha en la que Trump anunció la nueva política hacia Cuba.

Todos esos viajes “pueblo a pueblo” y con fines educativos tendrán que hacerse ahora en grupo y con la compañía de un representante autorizado de la organización estadounidense que los patrocine.

Con respecto a la categoría de “viajes de apoyo al pueblo cubano”, EE UU exigirá a partir de ahora que los interesados participen “en un programa de actividades de tiempo completo que impliquen una interacción genuina con individuos” en la isla.

Alojarse en una “casa particular”, comer en un “paladar” (restaurante privado) o comprar en tiendas de “cuentapropistas” (pequeños empresarios) siguen siendo acciones que EE UU anima a realizar, pero ya “no es suficiente” para justificar un viaje dentro de esa categoría, según matizó otra fuente de Washington.

Trump prometió durante su campaña electoral endurecer la política hacia Cuba, aunque no ha llegado a cortar las relaciones diplomáticas, retomadas con Obama. (EFE)

El objetivo

Las nuevas normas restrictivas al comercio y los viajes que entran hoy en vigencia están destinadas a cortar el flujo de dinero que llega al gobierno del presidente cubano Raúl Castro