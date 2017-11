Los sub 18 revitalizan la donación voluntaria de sangre de la Región

Federico Gorostiague, 16 años “ Doné sangre por primera vez el mes pasado cuando se organizó una colecta en mi escuela, el Sagrado Corazón. Me motivó más que nada saber que la mejor forma de disponer de sangre cuando se necesita es donar desinteresadamente y no para alguien en particular. De los 29 de mi curso, donamos siete, pero todos los demás ayudaron para la colecta participando en la organización.