Cordera, al borde del juicio

El juez federal Canicoba Corral negó el pedido de la defensa del músico, que ofrecía realizar dos recitales benéficos para evitar la instancia

el pedido de la defensa de Gustavo cordera para evitar el juicio oral no prosperó

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó ayer un pedido del músico Gustavo Cordera para realizar tareas comunitarias a cambio de evitar ir a juicio oral en la causa donde está procesado por supuesta “incitación a la violencia colectiva” a raíz de sus dichos sobre las mujeres y la violación durante una charla en una escuela periodística.

“No corresponde en un caso como el presente conceder la suspensión del juicio a prueba, pues actuar de esa manera implicaría no solo un atentado contra la seguridad jurídica, sino también una inconsistencia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional”, resolvió el juez en la resolución.

Canicoba Corral ratificó que Cordera debe ser sometido a juicio oral y público en la causa, pese a que el fiscal Ramiro González había aceptado el pedido de la defensa del músico, aunque ahora la decisión del magistrado podría ser apelada ante la sala I de la Cámara Federal porteña.

“La determinación de la verdad -y de la responsabilidad jurídica que aquélla tenga aparejada- únicamente se conforma luego de la etapa de juicio oral, en un debate público, oral, contradictorio y continuo, por lo que no corresponde en esta instancia hacer lugar a la aplicación del instituto que se pretende”, afirmó Canicoba Corral.

El juez sostuvo que “la posición que se adopta constituye una aplicación de las normas de los instrumentos internacionales que gozan en nuestro sistema de jerarquía constitucional y que constituyen compromisos que este Poder Judicial de la Nación no puede desoír”.

De forma puntual, el magistrado afirmó también que la “respuesta de la defensa presenta serias deficiencias en otros aspectos”. “Por empezar, la realización de dos ‘eventos’ (cuya naturaleza no fue definida en la audiencia realizada en el tribunal), sin contar con la fecha de realización ni la conformidad de las instituciones involucradas”, señaló.

También cuestionó “la pretendida realización de cursos sobre temática de género, de los que no se aclaró la fecha de realización ni se acreditó la conformidad e idoneidad de las instituciones propuestas”.

Cordera había propuesto brindar dos recitales a beneficio de los Hospitales Garrahan y Pedro de Elizalde en la ciudad de Buenos Aires con la coordinación de #NiUnaMenos” y asistir a cursos sobre igualdad de género, que podría realizar en el ministerio de Desarrollo Social de Montevideo o la Casa de la Mujer de Uruguay, donde reside el músico.

