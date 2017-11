“Si no vino, es porque no estaba en condiciones”, la lacónica frase de Sampaoli sobre Icardi

| Publicado en Edición Impresa

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, afirmó que el delantero Mauro Icardi no está en el plantel para la gira amistosa en Rusia porque “no estaba en condiciones” físicas y confió en el parte médico de Inter, de Italia.

“Si el parte médico del Inter habla de una rodilla inflamada, no tengo porqué dudar. El jugador sabe lo que se juega y entiendo que si no vino es porque no estaba en condiciones”, manifestó Sampaoli en un muy breve contacto con los medios de comunicación en la ciudad de Moscú.

“Es cierto que esta gira es importante ¿Quién más que el jugador va a querer estar? Si no vino tengo que entender que no pudo. Insisto, le creo al cuerpo médico del Inter”, agregó el entrenador oriundo de Casilda, Santa Fe.

De esta manera, Sampaoli se refirió a la ausencia de Icardi, quien se retiró lesionado el domingo pasado de su partido con Inter por liga italiana ante Torino, con una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, según informó la AFA, aunque el club de Milán aclaró poco después que el atacante “no sufrió ninguna lesión importante”.

El propio futbolista indicó en su cuenta oficial de la red social Instagram que solo recibió “un golpe”, que no fue “tan grave” y que aguarda recuperarse “lo antes posible”.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico y al posible equipo de Argentina para el amistoso del sábado por la mañana contra Rusia, el plantel trabajó en la víspera en doble turno, donde el DT sorprendió con un esquema 3-3-1-3, con Lo Celso y Pezzella como titulares. Sin embargo, por la información a la que pudo acceder este diario, hoy probará con Fazio en lugar de Pezzella y Rigoni en lugar de Salvio.

Los en la práctica de ayer fueron estos: Romero; Mascherano, Pezzella, Otamendi; Enzo Pérez, Kranevitter, Lo Celso; Messi; Salvio, Agüero y Di María.

Jorge Sampaoli eligió el esquema 3-3-1-3 con las novedades de Pezzella y Lo Celso, que le causaron una buena impresión. ¿Jugarán de entrada? Es difícil establecerlo, porque al DT le gusta hacer cambios en los entrenamientos. El caso de Lo Celso parece más claro: se ubicó como interior izquierdo. De todos modos, en el fondo Fazio le ganaría la pulseada a Pezzella y adelante Rigoni también tendría un lugar desde el comienzo. En la práctica de hoy empezarán a despejarse las dudas al respecto, de cara al cotejo ante los rusos.