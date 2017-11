Un proyecto presentado en Diputados puede sacar de carrera a Cristina para 2019

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja

Mariano Spezzapria

Nadie lo dice en voz alta, pero es posible que Cristina Kirchner haya sido candidata por última vez en su carrera política en las elecciones que perdió el pasado 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Esto sucedería en caso de que se apruebe en el Congreso un proyecto que prohíbe que una persona condenada por hechos de corrupción pueda postularse para un cargo electivo.

La iniciativa empezó a cocinarse en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde obtuvo un dictamen favorable de casi todos los bloques, a excepción del Frente para la Victoria. Se trata de una modificación a la Ley de Partidos Políticos (23.298) que prohíbe ser candidatos a los condenados desde la primera instancia, aunque no haya sentencia firme.

La ley vigente establece que sólo quienes tienen una sentencia firme –es decir que ya no pueden apelar la sentencia desfavorable- pierden sus derechos políticos y electorales. Mientras que la modificación se basa en los artículos 29 y 36 de la Constitución -que definen los actos de corrupción como una “traición a la Patria”- y en el Pacto de San José de Costa Rica.

Para entenderlo rápidamente: si el proyecto hubiera sido aprobado antes de las elecciones legislativas, Carlos Menem no habría podido candidatearse para su reelección como senador por La Rioja. Y en el futuro, tampoco el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro Julio de Vido –ambos presos por hechos de corrupción- podrían ser candidatos si recibieran una condena.

El caso de Cristina Kirchner es más complejo, pero quienes siguen las investigaciones judiciales estiman que podría tener una primera condena entre finales de 2018 y principios de 2019, lo cual la dejaría afuera de la oferta electoral dentro de dos años. Por eso el FpV rechazó el proyecto que obtuvo dictamen en Asuntos Constitucionales. Allí la voz cantante la llevó Nilda Garré.

Esto es peligrosísimo, porque omite la presunción de inocencia. Lo digo sobre la base de los 50 años que soy abogada”, advirtió la ex ministra de Defensa del kirchnerismo. A su vez, el diputado Marcos Cleri sostuvo que Cambiemos apela a “un nuevo modelo, ´aggiornado´ a la comunicación del siglo XXI, que dice ´lucha contra la corrupción´ cuando en rigor debería decir ´persecución”.

Al cruce de ambos salió la diputada Silvia Lospenatto, del PRO bonaerense y cuyo proyecto sirvió de base para la unificación de las cinco iniciativas que había en danza.

“Acá estamos hablando de los derechos electorales, no penales”, precisó la legisladora en diálogo con EL DIA. Y dijo que se legislará sobre el “sufragio pasivo” –el hecho de ser elegido- y no sobre el “activo”, que es votar.

De aprobarse este proyecto, las personas que no podrán ser candidatos a cargos ejecutivos y legislativos son las que al menos recibieron una condena de primera instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública, establece la iniciativa consensuada ayer.

En la Cámara baja, el proyecto tiene el visto bueno de Cambiemos, el massismo, el PJ no K y los bloques progresistas, con lo cual sería aprobado este mismo mes.

Y cuiando pase al Senado, la especulación política es que el bloque peronista liderado por Miguel Pichetto podría dar su visto bueno para sacar de la cancha a Cristina Kirchner y fomentar la renovación partidaria.

