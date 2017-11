Boca mueve la estantería para evitar que Cardona sea suspendido tras expulsión

| Publicado en Edición Impresa

Boca Juniors hará una presentación para que Edwin Cardona, expulsado en el superclásico del padado domingo frente a River Plate, no sea suspendido, en cuyo caso podría jugar frente a Racing, cuando se reanude la Superliga, el 19 de diciembre. La solicitud se sustenta en la evidencia de que el colombiano no cometió falta alguna, ya que el árbitro Néstor Pitana interpretó que le había aplicado un codazo a Enzo Pérez pero eso no ocurrió. Cardona ya fue expulsado en lo que va de este torneo, ante Chacarita Juniors, y la expectativa del club es que, en el peor de los casos, no se lo juzgue como reincidente. En tal supuesto, podría corresponderle una sola fecha de suspensión, con lo cual faltaría ante Racing y podría reaparecer en la fecha siguiente, cuando Boca visite a Rosario Central.

Mientras tanto, el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto continúa con su preparación y se aguarda concertar, en las próximas horas, un partido de entrenamiento a puertas cerradas para el próximo sábado. En principio estaba previsto un amistoso en Chile ante Colo Colo, el cual se canceló dado que Boca no podrá contar con sus seis futbolistas afectados a diferentes selecciones. Los que están ausentes son Cistian Pavón y Darío Benedetto (Argentina), Frank Fabra, Wilmar Barrios y Cardona (Colombia) y Nahitan Nández (Uruguay). Los que podrían ingresar como titulares a la formación si se concreta el partido del sábado son Gino Peruzzi por Nández (pasando Leonardo Jara a la línea de volantes), Fernando Evangelista por Fabra, Julián Chicco por Barrios, Cristian Espinoza por Pavón, Walter Bou por Benedetto y Junior Benítez por Cardona.

Es decir que el equipo quedaría así constituido: Agustín Rossi; Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Evangelista; Jara, Chicco, Pablo Pérez; Espinoza, Bou y Benítez. Ayer mañana, en el compejo Pedro Pompilio, con la concurrencia de contingentes de socios especialmente invitados, el trabajo del plantel se basó en diferentes ejercicios con pelota.