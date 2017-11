Francescoli metió la pata y tuvo que salir a aclarar los tantos

Le había dado con un caño al arquero Germán Lux y le tuvo que pedir disculpas. “Me expresé mal y se mal interpretó”, dijo Enzo

El director deportivo de River Plate, Enzo Francescoli, dijo ayer que se expresó “mal” y que además se malinterpretaron sus declaraciones sobre la contratación del arquero Germán Lux, a quien le ofreció disculpas en persona. “Me expresé mal y se mal interpretó. Si el jugador vino al club tengo parte de responsabilidad en eso. Le expliqué que no hubo mala intención, le pedí disculpas y se terminó el tema”, afirmó Francescoli en diálogo con TyC Sports.

El ex futbolista del seleccionado uruguayo había afirmado el martes en declaraciones a la prensa que “Lux llegó porque no se pudo concretar el pase de un arquero de primer nivel”, para reemplazar a Marcelo Barovero.

Francescoli confirmó que tuvo “una charla privada” con Lux, apuntado como uno de los responsables en las derrotas recientes del equipo “millonario” ante Lanús y Boca, y dio por terminado el tema.

El ex delantero e ídolo de River señaló que el entrenador Marcelo Gallardo aún “no le ha dicho nada” al presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, sobre su continuidad.

“A Gallardo no le cambia ganar o perder, respecto de la decisión final porque él está detrás de un proyecto”, agregó Enzo. Francescoli apuntó que el plantel espera que “este momento pase rápido” y ya están enfocados en el partido del próximo domingo ante Deportivo Morón por un lugar en la final de la Copa Argentina.

“River llegó a la semifinal de Copa Libertadores con varias complicaciones, bajas inesperadas, lesiones y este equipo tiene un gran mérito porque mantuvo el nivel en tres años en el ámbito internacional; no tengo nada para reprochar”, apuntó el ex futbolista uruguayo.

“es mejor que tres árbitros se equivoquen en la cancha”

Ignacio Scocco, delantero de River, se mostró hoy muy disconforme con el VA y el penal que no le cobraron a su equipo cuando ganaba 2-0 por las semifinales de la Copa Libertadores ante Lanús, que terminó perdiendo 4-2.

“Es mejor que tres árbitros se equivoquen dentro de la cancha y no cuatro viendo una tele”, declaró Scocco en rueda de prensa tras el entrenamiento del plantel “millonario”.

“Fue intencional”

“Nacho” Scocco consideró “intencional” el error que perjudicó a River. “El error del penal en el partido con Lanús fue intencional. No sé con qué intenciones, pero está claro que no le quisieron cobrar el penal a River”, expresó el atacante.

“Si actuaron bien en el penal que le cobraron a Lanús, tal como nos explicaron los especialistas del VA en la concentración, no entiendo por qué no hicieron lo mismo con River. Evidentemente hubo una intención de no querer cobrar otro penal”, agregó el ex jugador de Newell’s al término de la práctica en el “River Camp” de Ezeiza.

“Yo pensé que eso iba a servir, que le iba a hacer bien al fútbol, pero me parece que es mejor que tres árbitros se equivoquen dentro de la cancha y no cuatro viendo una tele. Lo que pasó con Boca el otro día, en el gol que me anulan aunque la pelota no se fue, no me molestó tanto, porque se pueden equivocar los árbitros. Pero no se pueden equivocar cuatro personas viendo una tele en un penal muy claro”, sostuvo Scocco.

la practica

Gallardo pudo hacer trabajos con pelota en espacio reducido con nueve de los once posibles titulares. El equipo formaría con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Maidana, Javier Pinola, Saracchi o Casco; Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; De la Cruz o Auzqui, y Nacho Scocco.

Maidana, otro de los futbolistas que habló con la prensa además de Scocco, también opinó sobre el encuentro de vuelta ante Lanús. “La responsabilidad es siempre de los jugadores, pero es verdad que los árbitros no actuaron del mismo modo para los dos equipos y eso nos perjudicó. Pero ya está, hay que dar vuelta la página”, sostuvo el zaguero central.

“Fue una semana muy dura, algo a lo que no estábamos acostumbrados, porque después de lo de Lanús perdimos con Boca. Pero me deja tranquilo que contra Boca, pese a que el resultado no se dio, el equipo dejó toda en la cancha y tuvo actitud de querer cambiar las cosas. Ahora tenemos la posibilidad de pasar a la final de Copa Argentina y esperemos aprovecharla”, concluyó Maidana.

Elecciones con cuatro listas

Las elecciones de River Plate, a llevarse a cabo el próximo 3 de diciembre, tendrán cuatro candidatos presidenciales: Rodolfo D’Onofrio que buscará la reelección; y las listas opositoras que encabezan Antonio Caselli, Leonardo Barujel y Carlos Trillo.