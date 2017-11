Ex delantero inglés cree que puede sufrir "demencia" debido a la cantidad de cabezazos que realizó

El ex delantero inglés Alan Shearer, máximo goleador de la historia de la Premier League, admitió hoy que teme sufrir demencia vascular debido a la gran cantidad de cabezazos que realizó a largo de sus 20 años de carrera.

El ex capitán del seleccionado inglés, de 47 años, grabó un documental para la BBC asegurando que se realizó recientemente un examen neurológico de los cuales aún no tiene los resultados, consignó el periódico Daily Mirror.

"Por cada gol de cabeza que convertía yo practicaba mil veces en los entrenamientos. Eso me puso en riesgo y las pruebas que me hice hace un tiempo fueron malas. Tengo mala memoria y no se si tendrá que ver con ello", explicó el ex jugador de Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle.

El ex goleador, que hizo 260 tantos en la Premier, agregó: "Cuando se juega al fútbol uno espera tener problemas de rodillas, tobillos y cintura, pero nunca esperé algo ligado con el cerebro".

Shearer afirma "entrenaba cabezazos y suma más de 150 por día" y criticó a las autoridades del fútbol por no darle trascendencia al tema "No hay investigaciones hechas, ellos tapan todo, El fútbol debe observar y cuidar a sus ex jugadores que sufren demencia, no pueden dejarlos de lado. Es un juego duro, brillante pero deben asegurarnos que no es letal".

El Daily Mirror incluye en la investigación que tres campeones del mundo de 1966 tienen problemas de memoria o de demencia como Nobby Stiles, Martin Peters e Ray Wilson.

La BBC asegura que Shearer visitó a algunos de ellos para charlar sobre el impacto que tienen sus dolencias en el día a día.