Susana Giménez hizo un comentario sobre los piqueteros y desató la polémica

En pleno acto en el que era condecorada como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Susana Giménez lanzó un polémico comentario luego de que su llegada al Salón Dorado de la Legislatura Porteña se viera demorada por una manifestación de organizaciones sociales que se dirigían al Congreso.

“Me querían ir a buscar en una moto por los piquetes. Yo les dije 'no puedo porque me despeino'. No era un piquete, era un repiquete, jeje. ¿Por qué el día que me eligen a mí tiene que haber un piquete? Yo si hubiera sabido traía un carro esos grandes que tiran agua y los mojaba a todos”, comentó, lo que despertó sonrisas nerviosas entre los que la rodeaban.

Sin filtro, y sin importarle demasiado el incómodo de la gente que estaba allí, lanzó: “No es mentira, es la verdad, es lo que pienso. No porque no puedan protestar... porque la gente que iba a trabajar estaba como loca”.

Luego de recibir el premio, prometió que “De ahora en adelante voy a tratar de ser una verdadera Ciudadana Ilustre, una mujer seria”.