Lali Espósito lanzó su nuevo videoclip: sadomasoquismo y mucho erotismo

Lali Espósito no deja de sorprender con sus apuestas: en esta oportunidad, la bella cantante lanzó el videoclip de Tu novia, en el que desplegó su costado más sexy.

En Tu Novia, se puede ver a Lali rodeada por un grupo de bailarinas. Esta vez, con menos baile, pero con movimientos sugerentes, atrevidos y poquita ropa Lali dejó a sus fanáticos con la boca abierta.

Un fragmento de la canción dice: "Es mi mejor momento, Hago lo que siento, no tengo que dar explicaciones si no quiero. Me fluye el sentimiento. Pero lo dejo abierto. No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento. Y me siento mejor así. La libertad dentro de mí. Tan solo quiero disfrutar. No me pienso volver a enamorar. Porque yo no quiero ser tu novia. No me importa tu historia. Ya tuve paranoia...".

"¡Ya está online Tu novia! ¡Es un fuego!", escribió Lali en Twitter, presentando en sus redes y en YouTube su explosivo material.