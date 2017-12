Las redes 'mataron' a Maradona y Rocío Oliva por su look en el sorteo del Mundial

Mientras 32 países están en vilo por el sorteo del Mundial de Rusia 2018 con el cual se sabrá qué zona se ubicarán los países, en las redes sociales la gente no dejó pasar desapercibido el look particular con el que se presentaron Diego Maradona y Rocío Oliva.

Diego y Rocío pasaron por la alfombra roja de una forma muy ¿elegante? Diego optó por un look todo vestido de negro, pero le dio un distinguido 'touch' a su traje con un moño en color amarillo. Rocío, por su parte, lució un tapado de piel hasta las rodillas.

No te pierdas las reacciones en Twitter.

Es Maradona o el Conde Contar?🤔 pic.twitter.com/AudCxMvvhr — James (@Jymii_) 1 de diciembre de 2017

Volvió Grandes Valores del Tango de la mano de Maradona 🕴️ pic.twitter.com/oHSakMzGRI — Maty Ramone (@MatyRamone11) 1 de diciembre de 2017