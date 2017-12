ARBA informó que la recaudación creció 40% en noviembre

Los ingresos propios de la provincia de Buenos Aires sumaron $19.532 millones en noviembre, con un incremento interanual del 40%. De esa forma, la recaudación acumulada en los primeros once meses del año se ubicó en torno a los $198.357 millones, alcanzado casi el total de la meta presupuestaria prevista para 2017.



Gastón Fossati, director de ARBA, afirmó que “entre enero y noviembre ya recaudamos prácticamente lo proyectado para todo el año. De mantener ese ritmo, vamos a terminar 2017 con un volumen de ingresos que superará en alrededor del 9% lo estimado en el Presupuesto”.



Además, puntualizó que “la evolución de nuestros recursos es producto de varios factores, en especial el crecimiento de la economía, las mejoras que logramos en la fiscalización y en los índices de cobrabilidad de impuestos, así como otras medidas de administración y de política tributaria que influyeron de manera positiva a lo largo del año”.



En lo que respecta al mes de noviembre, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aportó $14.121 millones, con un incremento de 33,4% que se sustentó, en gran parte, en el dinamismo de la economía. En tanto que Sellos obtuvo $2.016 millones, con un alza de 60,1%.



El Impuesto Inmobiliario, en todas sus plantas, sumó $1.713 millones y creció 44,9% en comparación con noviembre de 2016, mientras que Automotores alcanzó $714 millones y se expandió 59,5%.



Por su parte, Embarcaciones completó $38 millones durante el último mes y avanzó 80,7% en términos interanuales; los Planes de Regularización sumaron $861 millones con un crecimiento de 101,8% en igual período; y otros ingresos tributarios proporcionaron $70 millones.



De este modo, en los once meses ya transcurridos de 2017 los ingresos propios de la provincia de Buenos Aires acumularon $198.357 millones, que representan un crecimiento de 37,6% en comparación con lo recaudado en idéntico período del año pasado.



El Impuesto sobre los Ingresos Brutos aportó entre enero y noviembre $137.287 millones, 31,7% más que en igual lapso de 2016, impulsado entre otros factores por el dinamismo que registró el nivel de actividad, en especial en rubros como la construcción, el comercio automotriz, los servicios inmobiliarios, las industrias metalmecánica y siderúrgica.



El crecimiento de la economía y el consumo también impactó en el tributo de Sellos, que recaudó $19.421 millones durante 2017, con un alza interanual de 67,4%. Por otra parte, las mejoras en los niveles de cobrabilidad así como el recupero de deudas de períodos anteriores favorecieron un incremento del 53,2% en el Impuesto Inmobiliario, que en el transcurso de 2017 acumuló $14.562 millones.



El Impuesto a los Automotores aportó $18.572 millones, con una suba de 51%, estimulado por el patentamiento de nuevos vehículos y la optimización de la labor de cobranza que lleva adelante ARBA.



Embarcaciones sumó $198 millones y, en comparación con el período enero-noviembre de 2016, mejoró 135,7%. Fossati destacó que “ese crecimiento muestra la eficacia de las distintas medidas de administración tributaria que implementamos en el sector náutico para regularizar incumplimientos, combatir la alta evasión que encontramos cuando asumimos la gestión y ampliar la base de contribuyentes”.



La recaudación por Planes de Regularización totalizó $7.782 millones, que representan un incremento del 29,6%, reflejando el buen desempeño de las herramientas de recuperación de deuda que aplica ARBA, incluso cuando ya no existen programas con beneficios especiales. En tanto que otros ingresos tributarios aportaron, en lo que va del año, $535 millones.