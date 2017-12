Los conflictos no los paran: Tinelli y ShowMatch siguen arrasando con el rating

No están siendo días fáciles para el entorno de Marcelo Tinelli y tampoco para ShowMatch. Por un lado, el conductor se encuentra muy pendiente de lo que ocurrirá tras la venta del Grupo Indalo. Hace dos semanas, tras conocerse la venta, Tinelli decidió terminar su contrato con la firma que pertenecía a Cristóbal López.

Por otro lado, tampoco son momentos sencillos en el programa. Ayer, durante el programa, Mica Viciconte protagonizó un papelón en vivo: antes de iniciar su actuación comenzó a buscar desesperada unas partituras, lo que le robó algunos minutos al programa. Mientras tanto, Tinelli con mucha sorpresa decía que “Estamos en vivo y no sabemos qué pasa. ¿Esto es en serio o es un chiste? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Es joda? Nunca vi una cosa igual. ¿Qué es lo que falta? Acá no falta nada. ¿Qué hojas?”, repetía.

También se supo que Denisse Romano, la artista callejera que tocó en el programa hace poco tiempo, sufrió un violento asalto y que le hizo un pedido desesperado a Tinelli a través de Twitter. "Son las 2:31 am. Llegué a mi casa llorando hace una hora. Fui al programa de ShowMatch con la ilusión de volver a cantar, obviamente que fui con mi guitarra. Me quedé hasta el final, salí para ir a la parada del colectivo, vinieron dos chorros arriba de una moto con una pistola y me pidieron todo", comenzaba el texto.

"Compartan por favor, por ahí alguien la ve publicada. Mañana seguramente recupere la línea. Espero que los contactos que tenía que hablar me hablen. Lamentablemente, hoy odio mi país", finalizó su pedido.

Por último, Lourdes Sánchez redobló la apuesta al volver a asegurar que Tinelli tiene mucho que ver en las decisiones del jurado. El comentario de la participante del Bailando 2017 provocó la reacción del conductor de ShowMatch, que como respuesta la mandó a hablar menos y ensayar más. Pero Lourdes ratificó sus dichos: "Sigo sosteniendo que Tinelli condiciona al Jurado. Es lo que siento. Ya lo dije y no puedo dar marcha atrás", aseguró.

Con todo, y a pesar de que este fin de año turbulento pareciera complicar la situación de Tinelli y de ShowMatch, sigue siendo el programa más visto de la televisión, robándose a la mayor parte de la audiencia. El podio para la noche del jueves 30 de noviembre fue: ShowMatch (17.4), Las Estrellas (14.5) y El sultán (13.4).