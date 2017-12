Caso Ciccone: Gildo Insfrán pasó por Comodoro Py y dejó un escrito

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presentó un escrito y se negó a responder preguntas en el marco de su indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda pública de su provincia con el Estado Nacional entre 2009 y 2010, de la que participó la firma The Old Fund, representada por Alejandro Vandenbroele, quien para la justicia era el testaferro del ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou.

Insfrán estaba citado para el lunes pero se presentó hoy, de manera sorpresiva, en los tribunales federales de Comodoro Py tras avisar en el juzgado federal de Ariel Lijo que se encontraba en Buenos Aires porque vino a presenciar la asunción de Argentina al frente del G20. Según trascendió, el gobernador de Formosa estuvo 15 minutos ante el juez Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello, no respondió preguntas, presentó un escrito y sostuvo que "siempre" estará a derecho y que asistirá al juzgado cada vez que se lo convoque.

Insfrán está acusado de haber realizado una maniobra para "dotar de legalidad la contratación de The Old Fund S.A. y la disposición de fondos de la provincia por parte del Fon.Fi.Pro., como consecuencia de los cuales se terminó pagando a esa sociedad la suma de $7.667.131 por un asesoramiento que nunca brindó”. The Old Fund es la empresa sin antecedentes que tras participar de la renegociación de la deuda de Formosa compró la imprenta con capacidad para imprimir billetes Ciccone Calcográfica, una operación cuestionada que está siendo ventilada en un juicio oral y público.