La fecha liguista se jugará en tres días

| Publicado en Edición Impresa

Se vienen momentos de definiciones en los torneos de mayores de la Liga Amateur Platense, sobre en el ascenso, pues ya se palpita la última fecha del Clausura. Por la actuación de La Beriso en el estadio Ciudad de La Plata y el partido entre Gimnasia y River, por la Superliga, no habrá efectivos policiales disponibles para la cobertura de los partidos. Y en consecuencia, la jornada liguista se disputará entre el domingo, lunes y martes. Los cotejos que definen el campeonato de Primera B irán el domingo desde las 10. Se trata de Peñarol vs. Las Malvinas y Unidos de Olmos vs. Argentino Juvenil, para determinar al campeón del Clausura. Sin embargo, el grueso de los encuentros de Primera en la A y en la B se disputarán el lunes a las 17:30. La única excepción de Primera será ADIP vs. Porteño que va el martes a las 17:30. El programa: Primera A: lunes a las 17:30 San Lorenzo-Villa Lenci (6 y 485); Nueva Alianza -CRISFA (38 y 155); CC. Tolosano-Fomento (528 bis y 116 bis); Curuzú -CRIBA (411 y 21A); La Plata FC-Brandsen (25 y 514); Montoro-Estrella (96 y 118) y Everton-San Martín (7 y 629). Primera B: domingo 17:30: Unidos de Olmos-Argentino (J) (43 y 184) y Peñarol-Las Malvinas (52 y 161). Lunes 17:30: Independiente-For Ever (207 y 515); Romerense- Talleres (517 y 167); Iris-CF. Ringuelet (517 y 143); Tricolores-C. Rural (4 y 94) y Alumni- Pol. Gonnet (70 y 148).