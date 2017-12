La sorpresiva declaración de José Luis Gómez: “me pasa por la cabeza dejar el fútbol”

| Publicado en Edición Impresa

El sueño de Lanús de alzar la Copa Libertadores se acabó. Los dirigidos por Jorge Almirón no tuvieron una buena noche y sucumbieron por 2 a 1 ante Gremio (3-1 en el global) en la Fortaleza.

Con el dolor aún en el pecho, y con un nudo en la garganta, José Luis Gómez, de muy floja labor en el encuentro, sorprendió con sus declaraciones una vez finalizado el encuentro.

El jugador, que supo ser convocado por Jorge Sampaoli en la gira por Singapur y Australia, reconoció que en su cabeza está la posibilidad de retirarse del fútbol.

“LE PIDO DISCULPAS A LA GENTE DE LANÚS”

“Estoy mal, por el resultado y por el mal partido que tuve. No tuve una buena noche, quiero pedirle disculpas a la gente de Lanús. Por una equivocación mía se abre el partido. La gente se merecía ser campeón”, declaró el santiagueño surgido de la cantera de Racing.

En declaraciones a TyC Sports, Gómez descolocó a propios y extraños: “Estoy dolido, no me siento bien, pasan muchas cosas por mi cabeza, como dejar el fútbol. Son equivocaciones que no tenemos que cometer. Lo tendré que pensar bien. Esto no tiene que pasar”.

“Me siento culpable de no darle un campeonato más a Lanús, que lo merecía. Lo pensaré bien cuando llegue a mi casa”, concluyó el lateral derecho de 24 años, quien en el mercado de pases anterior desechó una oferta del PSV Eindhoven para disputar la segunda parte de la Copa Libertadores.