Ardieron pajonales y la Ciudad quedó tapada por la humareda

Las densas nubes de humo atravesaron diversos barrios y asustaron a los vecinos. Al final se supo que fue por un incendio en Berisso

Dos columnas de humo, lejanas para los puntos urbanos desde donde se visualizaban pero inmensas, surgían del medio del campo, entre las rutas 11 y 15 a la altura de la calle 99 de Berisso. La enorme nube que formaban en el cielo corría, por efecto del viento, hacia La Plata. Se trató de un incendio de pajonales que se desató a eso de las seis de la tarde en un área que, justamente por la altura de los pastos, a los bomberos le resultaba casi imposible acercarse. En tanto, vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet y la zona norte del casco histórico de la Ciudad, en medio de una emanación que irritaba los ojos y olía fuerte a quemado, se alarmaron al imaginar que podía tratarse de una emergencia más grave, incluso algún accidente vinculado al polo petroquímico de la Región.

El lugar donde se originaron los focos es un amplio descampado, sin propiedades ni ganado, por lo que, según aseguraron los Bomberos Voluntarios de Berisso, el fuego no significaba riesgos para la integridad física de vecinos ni para bienes materiales. Habría sido iniciado por los propietarios de la fracción como “plan” de desmalezamiento del terreno, pues los pastizales allí llegaban hasta los cuatro metros de altura. “Es imposible ingresar al área del incendio -señaló el jefe del cuartel, Roberto Scafatti-. Lo estamos controlando con dos móviles, uno del lado de Villa Zula y otro en El Carmen, y como está rodeado de canales, lo más probable es que se extinga solo, al llegar a esos cursos de agua o a zonas de tierra seca”.

Si bien Scafatti remarcó que las llamas no implicaban un peligro en la zona, el efectivo admitió que la emanación tenía consecuencias. “Somos conscientes de que el humo genera molestias a la gente, por eso ya le hemos dicho a los propietarios de los campos que no quemen los pajonales porque por más que el terreno sea de propiedad privada no hay derecho a incomodar al resto de la sociedad con el olor a quemado”, dijo.

Algunos sectores de la Ciudad ofrecían un paisaje insólito, bajo un cielo renegrido por la nube de humo. Fue notable, por caso, la llegada de la emanación al largo bulevar de la avenida 32. La gente que utiliza habitualmente el lugar para la actividad física trotaban sorprendidos por la columna que se desplazaba sobre ellos.

También mostraron su inquietud vecinos de las localidades del norte platense. “Me preocupa que pueda haber habido algún accidente en la zona de las destilerías”, planteó una mujer que vive en la zona de 117 y 531. Lo mismo dijeron desde Gonnet y Villa Elisa, donde el humo era claramente visible.

Según destacó Scafatti, las llamas iban a tardar en extinguirse por completo. “Aunque no podamos acercarnos para apagar el incendio lo vamos a estar siguiendo todo el tiempo, hasta que se apague”, aseguró el titular del cuartel de Berisso.

Llegó el calor y con él los incendios de campos en la Región. Desde hace ya una semana, según se indicó desde Defensa Civil de La Plata, las extensiones rurales de las zonas periféricas al caso urbano platense comenzaron a arder, lo que obliga a los bomberos a salir del cuartel día tras día.

El domingo pasado un gran campo se quemó en 2 y 612 - barrio Aeropuerto- y el lunes último los incendios se repitieron en un bosque de 32 y 151 y un cañaveral de 40 y 152 -San Carlos-.

Anteayer hubo otro incendio y de alguna importancia, según se señaló, en ruta 36 y 409, detrás de un paseo de compras, donde se prendieron fuego más de dos hectáreas de matorrales altos. En ese caso se dañó un pequeño galpón de madera abandonado que estaba en el predio. Para extinguirlo tuvieron que trabajar en la zona cinco dotaciones de bomberos, de El Peligro y El Pato.

También en las últimas horas ardieron campos en 145 y 38, y en 40 y 145. En todas las situaciones los bomberos lograron controlar las llamas y evitaron así la propagación del fuego a las viviendas cercanas.