Desgarrador video de un oso polar moribundo tras quedarse sin hielo ni comida

Las imáganes de un oso polar famélico en el ártico canadiense a causa del deshielo de su hábitat natural recorre las redes sociales y entristece a los internautas. La publicación fue difundida por National Geografic el pasado 7 de diciembre, a partir de los registros fotográficos y fílmicos tomados por el fotógrafo Paul Nicklen y el grupo de conservación Sea Legacy.

Nicklen es un biólogo que se dedicó a la fotografía y tuvo contacto con al menos 3 mil osos, pero ninguna de esas experiencias fue tan triste como la que vivió días atrás. El animal aparece con la piel colgando y los huesos visiblemente marcados, con movimientos agonizantes, e intenta alimentarse de los desechos de un barril que encuentra al llegar a una estación de pescadores. En la publicación se indica que el grave cuadro que presenta este ejemplar se debe a su alarmantedesnutrición. Por eso también se lo ve derrumbarse y reposar en completo estado de agonía.

Al conocerse las fotografías no pocos internautas se lanzaron contra Nicklen por no ayuda al oso, ante lo cual tuvo que salir a explicar que no él camina por el ártico con una pistola 400 libras ni con 400 libras de carne de foca, el alimento habitual de los osos polares. Además aclaró que en Canada alimentar a osos polares está prohibido y por más que lanzara cientos de libras de alimentos eso sólo prolongaría el sufrimiento al que están expuestas estas especies frente al verdadero problema que es la destrucción de su hábitat, por lo cual tampoco encuentran alimento.

La publicación sostiene que si bien los osos pueden estar meses sin alimentarse debido a las reservas de grasas y proteínas en su cuerpo, estas esperas se hacen cada vez más largas debido al calentamiento global que hace más extensos los períodos de deshielo. "Cuando los científicos dicen que los osos se están extinguiendo, quiero que la gente se dé cuenta cómo esto ocurre. Los osos morirán de hambre y así es como se ve un oso muerto de hambre", expresó Nicklen.