Para Elisa Carrió, la reforma previsional no perjudica a los jubilados

La diputada nacional Elisa Carrió defendió ayer el proyecto de ley sobre la reforma previsional al considerar que “incluye la mejor fórmula que pueda existir para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación”, al cierre de un encuentro con jóvenes de la Coalición Cívica ARI en Vicente López.

“Con este método de actualización nos aseguramos que los jubilados no se vean perjudicados en el futuro. Nadie va a votar en contra de lo que prescribe la Constitución Nacional. Este proyecto le respeta el 82% móvil a quienes tengan los años de aportes. Es lo que no hizo la ex presidenta (Cristina Kirchner) cuando lo vetó”, señaló Carrió.

Según un comunicado partidario, la legisladora observó que “en octubre se ganó la posibilidad de articular una Nación con Justicia”, al interpretrar que la victoria electoral de Cambiemos constituyó un “hecho histórico de asegurar la alternancia”.

“Mi relación con el presidente (Mauricio Macri); con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta no tiene ninguna fisura”, aseveró.

En cuanto a lo sucedido con el ARA “San Juan”, Carrió aseguró:

“El latrocinio que se llevó adelante en el Ministerio de Defensa durante las gestiones de Nilda Garré y Agustín Rossi hizo que sea previsible lo que pasó con el submarino ARA ‘San Juan’”.

Carrió también se refirió a lo dispuesto esta semana por el juez federal Claudio Bonadío, quien procesó, pidió el desafuero y detención de la senadora electa por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, por “traición a la patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA, y sostuvo que Macri “no tiene nada que ver con lo que decida la Justicia”.

“El presidente Macri no tiene nada que ver con lo que surge del Poder Judicial, lo que vimos esta semana es parte de la interna del PJ”. “

Podemos tener diferencias y hasta votar diferente alguna ley, pero no tengan dudas que no vamos a romper Cambiemos”, ratificó la diputada Carrió.