Para apurar respuestas, los vecinos le indican a la Policía dónde les roban

En La Loma prepararon un informe con ubicación, horarios y modalidades, que entregaron a las autoridades. Especialistas consideran valioso el aporte y remarcan fallas del Estado para reunir y evaluar datos clave

| Publicado en Edición Impresa

José Glorioso

jglorioso@eldia.com

¿El asesinato de Catalina Mezza Ferreyra se podría haber evitado? Quizás, la tragedia rondaba por allí y nadie se dio cuenta de sus rastros como para prevenirla: el 30 de abril, en 40 entre 24 y 25, robaron las ruedas de un auto; el 2 de mayo asaltaron a un transeúnte en 24 y 41 e intentaron robar a otro en 40 entre 24 y 25; el 17 de mayo, atacaron los motochorros en 40 y 25; lo mismo, el 17 de junio y en idéntico punto; el 23 de junio robaron una casa en 41 entre 24 y 25; el 17 de agosto hubo otro asalto a una casa en 25 entre 40 y 41; y el 23 de junio, nuevamente un robo a una casa, a la vuelta de la de Mezza Ferreyra, en 41 entre 24 y 25.

Eso sucedió en unas dos manzanas, pero no fue lo único. En un lapso de siete meses hubo alrededor de 30 robos y hurtos en el barrio de La Loma. El dato surge de un relevamiento realizando por los propios vecinos, quienes a lo largo del año vieron incrementarse el fenómeno hasta lo insoportable y se unieron en una asamblea barrial dedicada al reclamo de soluciones. Comenzaron con un aporte: un mapa de delitos en la zona, con datos de ubicación, días, horarios y modalidades empleadas por los ladrones.

El mapa es un elemento crucial para la definición de acciones y asignación de recursos. Aún cuando la pieza sea elaborada por vecinos u otras expresiones de la sociedad civil, según coincidieron especialistas, funcionarios y Policías. Así las cosas, la mirada de los vecinos se considera un aporte valioso porque integra delitos no denunciados, invisibles para la estadística oficial. A la vez, genera un estado de conexión y participación útil al tejido comunitario.

Para arribar a un producto confiable hace falta organizar un método de trabajo y tener recaudos con respecto a los datos que se integran. También se debe analizar la confiabilidad de la información y de quienes -en el grupo vecinal- se encargan de organizarlos y subirlos a la pieza cartográfica. Así lo recomendaron quienes están cerca de la elaboración de políticas preventivas. Con esa premisa se mueven en la asamblea de La Loma.

La tarea de los vecinos de esa zona del Casco tiene un antecedente cercano en Tolosa. Este año, la asamblea de seguridad de esa localidad armó un mapa y se lo entregó a las autoridades. Ahí pueden verse banderitas que señalan, para un periodo de 2 meses estudiados (marzo a mayo) más de un delito por día en promedio y un informe de modalidades y referencias de tiempo y lugar, entre otros datos. Del estudio surgió la zona más caliente de delitos (1 a 120 y 532 a 520) y los alcances de la acción de motochorros, ladrones de peatones en las paradas de micros, entraderas y vías de escape.

“POR LOS AHORROS”

En La Loma también sacaron conclusiones tras la primera experiencia de georeferenciación de datos: “A simple vista tenemos unas modalidades de delito diferentes a otros barrios como, por ejemplo, la Zona Roja. Nosotros tenemos entraderas. Se meten en las casas por los ahorros. Cuando recurren a la violencia, golpean a las víctimas, están buscando más de lo que se les da”, contó una vecina que participó en la elaboración del mapa y añadió que “también tenemos motochorros, pero no pudimos determinar aún sus vías de escape y por ejemplo, si señalan a nuestro barrio por su cercanía con la avenida 32 o la Autopista”.

La asamblea de La Loma abarca un área de 72 manzanas, entre 19 y 31, de 38 a 44, pero el muestreo abarca una zona que, todavía dentro del barrio, excede esos límites. Se calcula en ese espacio que representa a razón de 22 vecinos por cuadra. Cada calle tiene un delegado que está en contacto con sus pares mediante un grupo de mensajes por WhatsApp en donde se reportan situaciones de emergencia, hechos delictivos e información sobre la asamblea. La información relevante para el mapa corre por un grupo específico de ese servicio de mensajería, que integra a delegados encargados de la tarea de reunir, tamizar y cargar. “En general, nos cuesta que la gente no tenga miedo”, indicó la fuente, quien pidió reservar su identidad en razón de una decisión de la asamblea dedicada a preservar a los vecinos.

El mapa se planteó como una alternativa para exponer de manera contundente la preocupación por la sucesión de robos, en particular los violentos, en la calle y las casas. En lo que va del año, estos hechos dejaron ya dos muertes. Catalina Mezza Ferreira (62), fue asesinada en el contexto de una entradera en la medianoche y Elsa Angélica García (86) murió tras entrar en estado crítico al presenciar el ataque a su hijo en la casa familiar de 42 entre 22 y 23.

“Tratamos de este modo que todos los hechos estén denunciados porque hoy la estadística no muestra todo lo que hay. Eso porque algunos no son denunciados. Por ejemplo, hay gente que se queja de que cuando van a hacer la denuncia los tienen tres horas con trámites y luego los hacen volver a ir”, dijo la vocera de la asamblea.

CIFRAS NEGRAS DEL DELITO

Luis Vicat, abogado y experto en temas de seguridad, consideró que “en líneas generales, lo que hace esto es visibilizar la cifra del delito y evidenciar cierta inactividad policial. Estos mapas tienen una importancia superlativa con respecto a situaciones que las autoridades desconocen. Lo fundamental es que estén diseñados de manera tal que sean creíbles”. Esas “cifras negras del delito” son desconocidas porque no constan en la lista de denuncias. Entre las causas, Vicat apuntó que hay delitos que no tienen una figura específica: “Pasaba con los secuestros exprés. La estadística del gobierno es pobre porque no existe la figura”, dijo.

Una de las claves es la información. “Los vecinos deben controlan la calidad de la fuente. Del mismo modo, la reserva con la que se manejen los datos ayuda muchísimo”, indicó Vicat. El especialista contó que la confección vecinal de mapas empezó hace una década. “He colaborado con grupos para pulir aristas que pueden hacer que fracase la iniciativa. Por ejemplo, que no sea una sola persona la que se encargue porque en esto se corre el riesgo de que pueda ser cooptada por intereses de todo tipo. Ha habido iniciativas buenas que desbarrancaron en forma atroz porque no hubo control o todo convergía es una especie de unicato, lo cual no es conveniente. En algunos casos, deben tener un sistema muy aceitado porque también son infiltrados e intoxicados con cosas que no existen. Hay que tener cuidado con la gente que se acerca”.

Diego Gorgal, ex secretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, coincidió en que “las iniciativas de vecinos vienen a cubrir un vacío que deben ocupar las áreas específicas de los gobiernos. En virtud de eso se organizan armas sistemas de vigilancia o recolectan informaciòn de lo que pasa en el barrio”, dijo. Según el especialista, los datos son útiles para la política de seguridad, pero no deben ser los únicos: “En general uno debe recurrir a la mayor cantidad de fuentes posible para conocer la escala, la dinámica y la complejidad del delito en el territrorio, porque ninguna fuente es completa”, dijo y puso como ejemplo que “si quiero ver lo que pasa en La Loma y veo la estadística oficial no voy a tener todo porque en el barrio no se denuncia todo. Generalmente, dos terceras partes de los delitos no se denuncian. Entonces, se puede recurrir a otras fuentes como las encuestas de victimización, que normalmente no se hacen en el Estado, pero tienen la Universidad Católica Argentina o la Universidad Torcuato Di Tella. Otra fuente son las estadísticas privadas, como las compañías de seguros. También están las de los hospitales. En suma, el mapa de los vecinos es una fuente más y se debe integrar con todas”.

El mapa de La Loma ya está en manos del comisario del barrio (Cuarta) y de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. La asamblea lo entregó a los funcionarios en una reunión en la comisaría, hace 15 días, donde se reclamó más patrullaje. Carlos Sánchez, titular de esa comisaría, analizó sobre el mapa que propone “una mirada estadística distinta porque la nuestra (policial) se basa en lo que el poder judicial informa al Ministerio de Seguridad. A mí, me sirve que el vecino se acerque y me comente la problemática del barrio”, dijo.

En la Asamblea, esperan que la tarea impulse cambios. “Tenemos en claro que hace dos meses que trabajamos en esto y tenemos dos muertes. No sabemos si es que bajó el delito o no porque ahora estamos muy comunicados y nos enteramos más de lo que pasa. Lo que vemos es que a partir de la última reunión que tuvimos en la Cuarta hay más patrullaje, pero hay que seguir trabajando un montón. En esa reunión prometieron cámaras y estamos a la espera de eso”, indicó la representante del grupo vecinal. Allí también esperan una reunión con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

En una mirada ampliada acerca de la problemática de la seguridad, los vecinos también relevaron para la Municipalidad, fallas en la iluminación pública y necesidades de poda y despunte de copas de árboles.

Mientras en La Loma hay expectativa, en la opinión de Pablo Pérez, integrante de la asamblea de Tolosa, allí no tuvieron el eco esperado de las autoridades con la información aportada en el mapa. “No pasó nada. No lo tuvieron en cuenta”, graficó el vecino y explicó que “por eso convocamos a un bocinazo y pedimos una entrevista con el Ministro Ritondo”, dijo en alusión a la protesta en auto por calles de la Ciudad que se realizó a mediados del mes pasado.

Tras sufrir un asalto, este año, donde fue ferozmente golpeado José es uno de los miles de vecinos que espera mejoras en la seguridad. “Veo bien lo que se está haciendo acá en La Loma, pero me pregunto si la policía actuará. Puede ser positivo en la medida en que haya recursos para la fuerza policial. Si uno escucha hablar a la policía no tienen medios, recursos. Yo dudo de todo. En mi casa tuve que poner alarma, cámara, blindarla un poco”, dijo.