Más de un mes para ver a un médico, la odisea de los afiliados de PAMI

Asociaciones de jubilados y entidades del ámbito de la salud dicen que el nuevo sistema de contratación de la obra social atenta contra los plazos y la calidad de atención

Debido a un dolor de espalda que la aqueja desde hace tiempo, su médico de cabecera le indicó a Estela hacerse unas placas de columna. En PAMI, su obra social, le dijeron que no podía realizársela en cualquier centro radiológico sino que debía ir a la Clínica Belgrano. Y allí llamó ella para pedir un turno que le dieron, no para esa semana ni la siguiente sino para un mes después. Pero “lo aberrante no fue tanto la demora como la discriminación que sentí –cuenta esta jubilada de La Plata-: cuando ese mismo día volví a llamar sin mencionar que tenía PAMI me respondieron que fuera cuando quisiera porque las placas eran sin turno”.

Lejos de una excepción, los casos como el de Estela se han vuelto moneda corriente entre los afiliados de PAMI, quienes hoy sufren serias demoras no sólo para la práctica de estudios sino también para las consultas con especialistas y las cirugías programadas. Tanto es así que hace asociaciones de jubilados y entidades de la salud de los más diversos sectores organizaron una jornada para denunciar la situación y reclamarle a la obra social que modifique su nuevo sistema de contratación.

El reclamo -que reúne a la Federación para el Adulto Mayor de la Provincia, Unión Salud, el Colegio de Médicos, la Agremiación Médica Platense, la Sociedad Odontológica de La Plata, la Federación Bioquímica y la Sociedad Platense de Anestesiología, entre otras entidades- apunta contra el sistema de capitación, una modalidad de contratación implementada por PAMI en abril de este año en remplazo del sistema de pago por contraprestación.

Mientras que antes los prestadores de PAMI cobraban en función de cada atención puntual brindada a los afiliados, ahora reciben una cápita mensual –de alrededor de 360 pesos por paciente- para resolver las demandas de salud de una determinada cantidad de afiliados. Se trata de un monto fijo con el que los prestadores deben cubrir todo (desde consultas y estudios hasta internaciones y cirugías) pero que cobran todos los meses al margen de que el afiliado vaya atenderse o no.

Como resultado de este nuevo sistema -que aplican también otros países- las prestaciones tienden a acomodarse en función de su rentabilidad. Cuando la cápita mensual no les alcanza para cubrir los gastos, las clínicas achican el servicio para no salir perdiendo y muchas veces no les pagan a los médicos por brindar esa prestación. Es así que hoy los médicos se quejan de que no cobran por atender a los pacientes de PAMI, y los pacientes de PAMI se quejan porque casi nadie los quiere atender. En suma, la nueva modalidad de contratación ha llevado a que una frazada que siempre fue corta parezca serlo cada vez más.

MEDICOS QUE NO COBRAN

“Más allá de los valores que paga, que son insuficientes, el problema surge de la forma de contratación del PAMI. Desde abril de este año PAMI paga por cada afiliado cápitas fijas a sanatorios y clínicas que no tienen relación contractual con los médicos que trabajan en ellas. Y al no tener relación contractual, el hecho de que esos médicos puedan recibir sus honorarios por la atención de afiliados de PAMI depende de la buena voluntad de las clínicas, que en la mayoría de los casos no les pagan o les pagan lo que se les antoja cuando se les antoja”, cuenta Eduardo Martiarena, el presidente de Unión Salud.

“Como los médicos saben que difícilmente puedan cobrar las consultas que vienen por PAMI y las clínicas, al no tener relación contractual con ellos, tampoco se lo puede exigir, la realidad es que quienes atienden por PAMI lo hacen de buena voluntad Por lo cual a esos pacientes no les dan prioridad: si tienen veinte turnos, a los afiliados de PAMI les dejan con suerte uno o dos”, explica Martiarena.

Lo mismo señala Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos del Distrito. “El modelo de prestación por cápita funciona cuando la contratación del servicio es con el médico de cabecera, que recibe una cierta cantidad de afiliados para atender. El problema es que el médico de cabecera no puede solucionar todas las consultas y pide intervenciones de especialistas, que no tienen contratación directa con el PAMI, porque la contratación a este nivel es con las clínicas y sanatorios. Estas cobran todos los meses la cápita por los pacientes que les corresponden, pero no siempre les pagan a los médicos por atender a esos pacientes”, cuenta.

“Entonces como los médicos saben que no van a cobrar las consultas que llegan por PAMI, dejan una cantidad mínima de turnos para esa obra social. De esa forma, los jubilados terminan teniendo que esperar hasta un mes y medio o dos para que los vea un especialista. Y lo mismo pasa con las operaciones programadas, que hoy tienden a postergarse. Como resultado de eso es común que los jubilados terminen siendo operados de urgencia y eso equivale a llegar tarde a un problema de salud”, advierte Mazzone, para quien la solución sería que “PAMI pague directamente los honorarios a los especialistas a través de las organizaciones que los representan”.

AFILIADOS “CAUTIVOS”

Mientras los médicos advierten de la vulnerabilidad del nuevo sistema, los afiliados de PAMI se reconocen víctimas de él. Con esta la nueva modalidad de contratación “es frecuente que tengan que esperar más de un mes el turno con el médico que les es asignado y que las demoras sean mayores si requieren una cirugía. Todo esto a edades en que la necesidad de atención sanitaria y la continuidad de los tratamientos resultan cada vez importantes”, dicen desde la Federación para el Adulto Mayor.

A este panorama “se le suma que los médicos con mayor experiencia son renuentes a atender por Pami, de modo que el sistema funciona como una suerte de castigo para los nuevos profesionales”, agregan desde la entidad al señalar que “la libre elección del médico es parte del derecho constitucional a la salud” y que al no poder hacerlo, los afiliados de PAMI son hoy “cautivos” de la obra social.

“PAMI actúa como un monopolio con población cautiva –coincide en afirmar también Martín Pedersoli, presidente de la Agremiación Médica Platense-. A pesar de que cuenta con un presupuesto de más de 35 mil millones de pesos que proviene del aporte de los jubilados, hoy los beneficiarios tienen un sinfín de obstáculos para acceder a los servicios de salud: demoras al pedir ambulancias, turnos y análisis con meses de atraso y la imposibilidad de elegir al médico... es así que muchas veces terminan pagando de su bolsillo servicios que debería prestarles la obra social”.

