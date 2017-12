Generación selfie

¿Comodidad, egocentrismo o exhibicionismo? La pasión por las autofotos continúa marcando tendencia entre los sub 35 -y aún mucho más chicos- y hacen que ya sea parte de la vida cotidiana

Cualquier lugar, excusa o idea parece ser un buen motivo para sacarse una seflie: si salimos del cine y nos gustó la peli. Si estamos a punto de comer y nos reunimos con amigos en la mesa. O si vamos por la calle y nos pintó porque sí. Si bien generacionalmente son reconocidos como los Millenial -una generación conformada por jóvenes que hoy tienen entre 18 y 34 años- la costumbre de sacarse autorretratos superó toda variante de moda y se convirtió en un hábito propio de las nuevas tecnologías y los tiempos nuestros de cada día. O todavía más: en una forma de ser dentro de la cultura actual.

Los Diccionarios Oxford, referencia del idioma inglés, habían elegido ya en 2013 la palabra selfie como vocablo del año. Era un momento en el que el término había evolucionado tras su primera aparición en un foro australiano en 2002, gracias al impulso de las redes sociales. Ese año la moda selfie tuvo varios momentos mediáticos estelares, con celebrities o el propio Papa Francisco haciendo uso del autorretrato. Cuatro años después, ya nadie duda de que lo que tal vez había comenzado como una moda se convirtió en parte de nuestra vida, casi tanto como usar celular.

El aumento y la expansión de esta moda, incluso, tuvo efectos sociales colaterales como el aumento de operaciones de rinoplastia o hasta la implementación por parte de muchos gobiernos de medidas de seguridad especiales para que la seffie no se convierte -como ocurrió ya varias veces- en una trampa mortal.

Se calcula que tan sólo en Facebook circulan más de 240 mil millones de selfies. Y, dentro de ese número, los que integran la franja etaria que va de los 18 a los 34 años son las que más aportan. Pero ojo: aunque a simple vista parezca un hábito o una costumbre simpática, no son pocos los especialistas que advierten que detrás de algunos casos puede esconderse una patología.

Para el psicólogo Santiago Gómez, de hecho, director de Decidir Vivir Mejor y del Centro de Psicología Cognitiva, “las selfies resultan una patología cuando el sujeto no puede dejar de realizar los actos compulsivos de sacárselas y publicarlas en las diferentes redes sociales, buscando la aprobación y el reconocimiento de los otros mediante los comentarios positivos y el ‘me gusta’ que publican los amigos virtuales”.

Tal vez sea la pasión que despiertan las redes sociales (Argentina es uno de los países con más usuarios registrados en Facebook), el culto a la soledad o la exageración del narcisimo como estilo de vida. Una idea que muchos se animan definir como la cultura selfie o, aunque formen parte de la generación Millenial, directamente Generación Selfie.

“Es el reflejo que nos devuelve la imagen que queremos dar, pero que no proviene de un espejo de agua sino de la pantalla del celular”, define la psicóloga social Laura Fonsel, para quien, entre otras muchas cosas, la selfie “también puede pensarse como un medio que permite la inclusión y a través del cual se busca la aceptación de los amigos”.

Concretamente, Argentina es el segundo país con más usuarios de Facebook en América del Sur y el que más celulares por habitante tiene en todo el continente. Instagram es un territorio fértil para la exposición del yo y para la cultura en la que sacarse una foto a uno mismo -algo alocado en tiempos de rollos- es de lo más normal. Tinder y Happn (las redes sociales de la búsqueda del sexo cercano y lo más inmediato posible) suman usuarios más que en cualquier parte del mundo. Y las estadísticas muestran que los teléfonos inteligentes son protagonistas casi como el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, el 65% de los argentinos chequea su smartphone durante la noche, cifra que se eleva al 84% cuando se trata de jóvenes de entre 18 y 25 años. Esos datos se desprenden del informe “Consumo Móvil en Argentina” elaborado por la consultora Deloitte.

La cultura selfie es la que manda en este tiempo. Según otra encuesta realizada en las aguas siempre dinámicas de las redes sociales, el 30% de las personas se saca una o más de una selfie por día, mientras que el 70% restante se saca una selfie por semana. Según un estudio que realizó la revista Time, de acuerdo a la geolocalización de las selfies subidas a Instagram, en Morón está el promedio más alto de autofotos de toda la Argentina.

“Cuanto más narcisistas eres, más veces publicas en redes sociales”, aseguran un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan. Y, si bien admiten que los Mllenials llevan la delantera, para ellos no es una cuestión de edades. En el estudio -en el que participaron más de 600 personas- concluyeron que tanto jóvenes como adultos actúan igual. Solo varía el medio en el que lo hacen: los primeros Twitter y los segundos Facebook.

El narcisismo es el motor de ambos grupos de edad, aunque el objetivo de ser “popular” en redes sociales varía: los menores de 30 sobrevaloran la importancia de lo que publican –llegan a pensar que lo que escriben es más importante de lo que realmente es–. Por su parte, los mayores de 30 buscan el “like” entre los círculos de amigos que ya tienen para ganar y mantener el prestigio y la aprobación del grupo. En cualquier caso, los usuarios buscan con sus selfies contrastar la imagen que tienen de sí mismos con la que los demás tienen de ellos.

Más allá de los rasgos comunes que todo buen adicto a las selfies puede compartir con los herederos de Narciso, existen una serie de características propias según el objetivo con el que se publique la autofoto.

¿Y SI SALE MAL?

Cuando la selfie que el sujeto publica no satisface sus necesidades porque no cumple con las expectativas (no alcanza la cantidad de ‘me gusta’ esperados) puede generar sensaciones de frustración, angustia y depresión.

Diversos estudios revelaron que las personas suben fotos únicamente de aquello que quieren mostrar para construir determinada imagen de sí mismos. Esta identidad online se pone a consideración de los demás con el objetivo de recibir retroalimentación y ser validada.

La identidad online se pone a consideración de los demás con el objetivo de recibir retroalimentación y ser validada. Es por esto que muchos plantean la tendencia de sacarse selfies como actos de vanidad y narcisismo o baja autoestima y necesidad de autoafirmación.

La psicóloga Mariana Kiebe explica que aunque las personas con trastornos de ansiedad no se exponen porque temen ser evaluadas, sí genera ansiedad buscar la aprobación del resto y no conseguirla. A su vez, explica que las personas con autoestima baja suelen ser poco asertivas en la comunicación (no encuentran la forma de comunicar lo que quieren desde el tono y lo gestual), tienen una valoración negativa de sí mismos y generalmente buscan que otros les den seguridad.

“Persiguen la aprobación constante de los demás y cuando no la encuentran se sienten mal. La selfie es la imagen que proyectan y la percepción de sí mismo es a partir de lo que opinan los otros”, dice la especialista.

Según el sitio Best Computer Science Schools, las redes sociales están fomentando el narcisismo en las personas, ya que la mayoría de los usuarios persigue la admiración de los demás. Por eso buscan mostrar que llevan una vida ideal, sus logros y atributos físicos. Y esto, plantean, puede derivar en trastornos psicológicos como depresión, trastornos obsesivos compulsivos o dismorfofobia (preocupación desmedida por algún defecto percibido en las características físicas) u otros.

En este sentido, un estudio desarrollado por las universidades de Birmingan, Edimburgo y Heriot-Watt, en Reino Unido, a partir del seguimiento de 500 usuarios de la red social, revelaron que quienes publican selfies de forma exagerada suele tener relaciones más superficiales y peor sentido de la intimidad. Y que es esta última característica la que aleja a las personas acostumbradas al trato cara a cara.

Por su parte, el especialista Gómez recomienda a los padres estar atentos al comportamiento que los chicos tienen con las selfies para poder trabajar en la prevención evitando las conductas compulsivas. Sobre esto, plantea que es fundamental el diálogo familiar, ya que podría ayudar a controlar y a fomentar un buen uso de las redes sociales por parte de los chicos y evitar, de ese modo, que difundan imágenes íntimas o privadas.