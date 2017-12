Mercedes Ninci rompió el silencio tras pelearse con Mariana Fabbiani: "Me sentía un decorado"

Lo que parecía una firme relación profesional entre Mariana Fabbiani y Mercedes Ninci, conductora y panelista del programa el "Diario de Mariana" por El Trece, quedó echado por tierra el 10 de diciembre, cuando Ninci fue despedida del ciclo luego de un duro cruce que mantuvieron ambas.

La emisión del feroz intercambio que mantuvieron ambas fue durante una entrevista a Ramón, hermano del brujo platense "Manuel", quien "ayudó" a la selección a clasificar al Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Sobre ese encontronazo Ninci rompió el silencio el fin de semana en su visita al programa de Mirtha Legrand.

Al ser consultada por la conductora la movilera y panelista en principio trató de no hablar demasiado. "No pasó nada. No me gustó la situación que pasó un día y bueno... Pero no me gusta hablar mal de los compañeros de trabajo y de quienes fueron mis jefes. Está todo bien. Después hablamos con ella (Fabbiani) por teléfono y está todo bien", dijo.

También dijo que Fabbiani "es una persona encantadora" y que todo se desencadenó porque "hubo una situación donde no me sentí cómoda, al aire, y bueno. Pero después hablamos y quedó todo bien. Uno se calienta pero después quedó todo bien".

Pero al ser "apretada" un poquito más por la "Chiqui", Ninci se soltó y lanzó: "Pasa que yo soy de las personas que se esfuerzan mucho. Traigo primicias, traigo mucha información y entonces cuando uno se esfuerza mucho necesita que se valore el esfuerzo. A lo mejor una persona que no se esfuerza mucho no está esperando nada. Entonces bueno... Yo la quiero a Mariana, pero a mí no me gusta ser un decorado".

"Vos te sentías un decorado", volvió a interrogar Mirtha. "A veces, sí", reafirmó Ninci.