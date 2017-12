Sol Pérez dijo que la trataron como a una prostituta y ahora podría ser denunciada ante el INADI

Sol Pérez no atraviesa sus horas más felices. El fin de semana desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) advirtieron a la chica del clima en el canal TyC Sports con denunciarla ante el INADI luego de que declarara que durante un evento en el que participó como contratada la trataron "como a una prostituta".

"Me contratan para hace la conducción de un evento y al final soy como la prostituta, no estaría entendiendo", lanzó con absoluta indidignación la escultural presentadora del tiempo.

Los dichos de Sol Pérez se desprenden a raíz de algunas situaciones por las que atravesó en ese evento, que en realidad era un cumpleaños. Según contó, en un momento le presentaron a un hombre con los ojos vendados y en vez de pedirle que conduciera el fetejo le solicitaron que bailara con él.

Antes de ese momento -contó- le habían presentado a un hombre con los ojos vendados como si fuera el cumpleañero de la fiesta pero que en realidad era un invitado.

Tras el evento, la joven se expresó en las redes sociales y tras ello le llegó una catarata de cuestionamientos, entre estos varios de Georgina Orellano, secretaria de la AMMAR.

"Lo que no estaría entendiendo Sol Pérez es que hay muchas que nos dedicamos a la prostitución y con mensajes como el de ella nos arroja mayor estigma. Ser puta es un trabajo", escribió Orellano

"El problema no es ser prostituta, el problema es que las putas no tenemos derechos y estamos expuestas a constantes situaciones de violencia institucional y estigma social como el que estás reproduciendo vos. Esperamos tus disculpas públicas, si no marcha una denuncia al INADI", agregó.