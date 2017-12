Maduro quiere proscribir a la oposición venezolana

| Publicado en Edición Impresa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los partidos que se abstuvieron de concurrir a las elecciones municipales celebradas ayer, entre los que figuran varios de los principales de oposición, “no podrán participar” de las presidenciales de 2018, en las que vaticinó que será reelecto.

“Ramos Allup, no te vistas que no vas; tú ya no das más, compadre”, señaló Maduro en referencia al diputado Henry Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática (AD), quien manifestó su propósito de postularse a la Presidencia.

“Los demás partidos, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque partido que no haya participado y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más”, dijo Maduro después de emitir su voto en las municipales.

VP, PJ y AD, tres de los cuatro mayores partidos de la oposición, no concurrieron a las elecciones municipales tras denunciar fraude en los comicios de gobernadores del 15 de octubre y entender que no estaban dadas las garantías para un proceso electoral imparcial.

En aquellas elecciones el chavismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, AD se impuso en cuatro y PJ en la restante, pero esta última fue anulada y se repetía ayer porque el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, se negó a jurar su cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como sí hicieron los mandatarios “adecos”. “Nosotros vamos a tener el abrazo protector de la ANC hasta 2019 y dije que bajo su protección renovaríamos a los gobernadores; lo hicimos, y que iríamos a las elecciones de alcaldes; lo hicimos, e iremos cuando lo decida a una elección presidencial, y venceré”, advirtió Maduro.

Tras perder holgadamente las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, el chavismo congeló todos los procesos electorales en 2016, cuando debieron hacerse en diciembre los comicios de gobernadores y legisladores regionales, y denegó el referendo revocatorio del mandato de Maduro solicitado por la oposición.

Este año, tras realizarse en julio las elecciones para conformar la ANC -que integran únicamente chavistas porque la oposición se abstuvo- y que ese órgano se declarara por encima de todos los poderes públicos del país, el oficialismo convocó a comicios de gobernadores y de alcaldes, pero no de legisladores regionales y comunales.

POSIBLE ADELANTO

Las elecciones presidenciales deben efectuarse en diciembre de 2018, pero desde hace varias semanas circulan en Venezuela rumores según los cuales el oficialismo está dispuesto a adelantarlas varios meses con el fin de aprovechar su impulso en los últimos procesos electorales y las divergencias que ellos causaron dentro de la oposición.

“Yo estoy sometido a todo lo que decida la ANC, estoy subordinado como jefe del Estado y presidente a los poderes plenipotenciarios de la ANC; este año 2017 habrá que ver a Venezuela entre antes y después de la ANC”, señaló Maduro.

Mientras tanto, al cierre de esta edición se desconocía el resultado final de las elecciones municipales, caracterizadas por una muy baja asistencia de la población y donde se descontaba el triunfo chavista en la casi totalidad de las 335 alcaldías en juego. (AP y EFE)