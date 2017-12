Showmatch saldrá al aire luego del pago de sueldos a los trabajadores

El plante técnico había lanzado un ultimátum y advirtió de un paro

"Showmatch", el programa que conduce Marcelo Tinelli, finalmente saldrá al aire esta noche, luego de que que sus trabajadores cobraran gran parte de los salarios de cuatro meses que les adeudaban, por lo que decidieron realizar el envío que esta previsto que se emita hoy pasadas las 22.

El propio Marcelo Tinelli lo anunció en su cuenta de Twitter, aunque no hizo mención al conflicto que atraviesa su productora Ideas del Sur y el Grupo Indalo, al afirmar que: "Esta noche volvemos en VIVO con todo!!! Últimos 5 programas. Hoy se van 2 parejas. Quienes se irán?? Nos vemos a las 22.30 con el #Bailando2017 por @eltreceoficial".

Los trabajadores de Ideas del Sur hace cuatro meses que no cobran los sueldos, y lanzaron un ultimátum para que se les depositara hoy el dinero antes de las 18, si no en una asamblea que iban a realizar a las 19, decretarían un paro que impediría la salida al aire del ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

Esta situación afecta directamente a los empleados de Ideas del Sur, ya que los famosos y bailarines están casi al día porque cobran por la Asociación Argentina de Actores, aunque a los miembros del jurado también se les adeuda dinero tal como revelaron Pampita y Marcelo Polino.

El conflicto judicial que impide que el cuestionado empresario Cristóbal López le pueda vender el Grupo Indalo al grupo inversor OP y a sus directivos Ignacio Rosner, Santiago Dellatorre y Damián Burgio, es la clave en la falta de pago.

Los meses que llevan los conflictos que afectan a los medios del Grupo Indalo, demuestran que López no quiere invertir más y que solo desea venderle todo a OP, pero antes debe resolver un conflicto en la justicia por deudas ante la AFIP.

En este marco, es que Marcelo Tinelli hace 20 días rescindió el contrato con el grupo Indalo que lo retenía como figura hasta el 2023 por falta de cumplimiento de obligaciones de Cristóbal López e Ignacio Rosner -los propietarios del conglomerado empresarial-, por lo que fundará una nueva productora y seguirá como figura de Canal 13 hasta el 2019.

José María Figuerero y Santiago Fontán Balestra, abogados de Tinelli accionaron para rescindir el contrato con Indalo, por lo que Tinelli ahora está libre.

Tinelli le anunció a al grupo Clarín, propietario de Canal 13, que fundará una nueva productora mucho más chica que Ideas del Sur para producir "Showmatch" y un ciclo satélite vespertino al estilo de "Este es el Show".

Tinelli dijo que su programa seguirá en canal 13 hasta el 2019, aunque aún resta firmar el contrato, que debe ser redactado por los abogados del Grupo Clarín.

El contrato con Indalo implicaba que Tinelli era "exclusivo" de ese grupo hasta el año 2023. Esta condición solo podía exceptuarse si es que el conductor conseguía una contraoferta superior a la del grupo de medios, que en cualquier caso, tenía la potestad de igualarla. En cambio, si Indalo elegía aceptar la contraoferta, ese contrato solo podía durar un año.

Pero en virtud de que Indalo le adeuda 30 millones de dólares por el 19 por ciento de Ideas del Sur además de los salarios como conductor de casi todo el año, es que Tinelli decidió accionar legalmente para rescindir.

El 25 de octubre, OP Investments anuncio el 25 de octubre "la adquisición del 100% del paquete accionario del Grupo Indalo, que comprende más de 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros".

Pero la reacción de Tinelli no fue positiva y rompió lanzas con los nuevos directivos del Grupo Indalo. El vicepresidente de San Lorenzo relató en su cuenta de twitter una reunión con Rosner, Burgio y Delatorre: "El fondo OP dice: no te vamos a pagar nada. La compañía es inviable. No nos interesa. O la comprás vos o la concursamos o quebramos. Unos dulces".

Inclusive Tinelli subió una foto de Rosner y debajo escribió "este señor es (Ignacio) Rosner, la cara visible de un fondo no muy conocido, que dicen adquirió sin due diligence el Grupo Indalo. Alguien lo avala??".

También le pidió a la AFIP y la Justicia que investiguen a OP y a López y a De Souza. "Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", dijo Tinelli en un tuit.

Así como resta saber con que actor o parte, Tinelli rescindió su contrato, si lo hizo con OP o con López y De Souza, también será importante establecer quien abono la totalidad y la mayoría de los 9 millones de pesos que reclamaban los trabajadores.