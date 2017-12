Cambaceres cierra el año como local con Barracas

| Publicado en Edición Impresa

Por más que sea el último encuentro del año, no será un partido más para Cambaceres el que jugará hoy desde las 17, frente a Sportivo Barracas, en el “12 de Octubre”.

Es que cuando Damián Rubino pite el inicio de las acciones, el Rojo irá en la búsqueda de tres unidades que son de gran valor para afrontar el desafío en el primer semestre del año entrante cuando tratará nuevamente de mantener la categoría.

El certamen tendrá un receso hasta fines del mes de enero.

La novedad será que para el primer partido del 2018, el Rojo tendrá un nuevo cuerpo técnico. ¿Quién será? No hay nada definido con relación a ese tema. Los dirigentes comenzarán esta semana a analizar diferentes posibilidades para luego tomar una determinación. Por ahora, no hay ninguna negociación encaminada.

Camba no tiene un partido sencillo ni mucho menos. Barracas es un equipo con buenos jugadores, que aún no ha dado todo lo esperado. Los ex Camba, Pocholo y Di Biasi, el goleador Salomone, el experimentado De Porras, son algunos ejemplos de su poderío. En un torneo con altibajos, en las últimas tres fechas consiguió cierta estabilidad, con dos empates y un triunfo.

Tiene 15 unidades, pero no hay que confiarse: es un adversario duro y complicado para el Rojo de Ensenada.