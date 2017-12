Estudiantes pagó su falta de contundencia y se quedó sin nada

El Pincha jugó un buen primer tiempo y tuvo tres chances claras de convertir. Pero no pudo y fue letal

Sánchez lucha ante Fabra en la banda derecha del León. El pincha no supo aprovechar su momento y lo pagó con la derrota / Dolores Ripoll

Por MARTÍN CABRERA

Estudiantes no pudo cerrar el año con el envión ganador de las últimas fechas. En cancha de Quilmes, contra el puntero Boca, perdió 1-0 culpa de su falta de contundencia, oficio y algo de mala suerte en el área rival. Se quedó con las manos vacías justo en la última fecha del año, un 2017 que no será recordado como de los mejores, sino más bien opaco.

El equipo de Lucas Bernardi le dio batalla al mejor equipo argentino del año pero sus propias limitaciones lo dejaron con las manos vacías, cuando por lo realizado dentro del campo hizo méritos como para quedarse con algo más. La suerte de uno y las limitaciones de otro, la postal de la última función del año.

En los primeros 45 minutos Estudiantes tuvo mayor iniciativa. Presionó en la salida de Boca con Rodrigo Braña e Iván Gómez y por eso buena parte de ese período se jugó en campo visitante. Por momentos el Pincha no lo dejó hacer nada, mostrando limitaciones en la defensa y mucho más por el lado derecho, en donde Gino Peruzzi la pasó mal. También a la hora del ingreso de Santiago Verigni por el lesionado Paolo Goltz.

Lo buscó, por las bandas con Carlo Lattanzio como abanderado y con algunas proyecciones de Ruiz Díaz por la derecha. Estuvo cerca y por momentos lo mereció, sobretodo cuando Mariano Pavone erró un gol increíble debajo del arco de cabeza, o cuando el propio Tanque definió en el primer palo y la pelota la tomó Agustín Rossi, tras el rebote en el palo.

Igualmente la más clara la tuvo Lucas Rodríguez a los 3 minutos de comenzado el partido. Fue un contragolpe letal por la izquierda que salvó el arquero. Y en la jugada siguiente una supuesta mano de Goltz despertó la polémica de la noche. En el estadio quedaron dudas, pero la tele mostró que no debió sancionar penal Fernando Espinoza. Claro, el árbitro tuvo movimientos tan lentos que hizo explotar a la gente.

Estudiantes puso ganas y le hizo pasar algunos sobresaltos al puntero del campeonato, con jugadas elaboradas y muchísimos centros con pelota parada. Pero también es cierto que cuando Boca pasó la barrera de la mitad de la cancha demostró que está un par de escalones por delante. Nandez, Pavón y el pibito Vadalá jugaron a otra velocidad. Antes de los 10 minutos fue el uruguayo Nandez quien remató desde afuera para hacer revolcar a Mariano Andújar y cerca del final Guido Vadalá tuvo el gol tras un buen desborde de Frank Fabbra por la derecha: la tiró afuera de manera increíble.

El segundo tiempo fue más luchado. Estudiantes siguió ahogando y marcando a Pablo Pérez (en esa función Braña fue el más destacado), el jugador más peligroso de Boca según las palabras de Bernardi entre semana. Tácticamente de alguna manera dominó el partido, pero siguió padeciendo esa falencia ofensiva, ese poco peso o la falta de astucia para definir.

Pero con el correr de los minutos el Pincha empezó a sentir el rigor físico. Lattanzio y Ruiz Díaz bajaron la intensidad, hasta Bernardi mandó al campo a Fernando Zuqui, que en su primera oportunidad desperdició una jugada con destino de gol, al rematar débil y decididamente desviado el balón desde buena posición.

A los 20 minutos tuvo otra vez una chance muy clara el Pincha. Fue tras un córner al segundo palo, cabeceó al medio Campi y Pavone no pudo darle fuerza a la pelota, que fue a las manos del arquero Rossi, estático debajo de los tres palos. Estudiantes no pudo en toda la noche sacarle más jugo a la pelota parada, lo que en otros años fue su caballo de batalla. Así se evidenció una falta de trabajo que lo está pagando caro.

Todo lo que desperdició el Pincha en sus aproximaciones fue opuesto a la cosecha de Boca, que en una salida de un córner desde la izquierda le quedó la pelota a Barrios desde afuera del área. Le pegó con fuerza y la pelota pudo ser desviada por Braña, que le pifió, lo confundió a Andújar y la pelota se clavó junto al palo. Gol y aunque haya dejado un dejo de injusticia, al fútbol se gana con goles y Estudiantes no supo hacerlos.

En el final lo intentó buscar con más ganas que fútbol, pero claro, si no había podido cuando el partido le era favorable menos le iba a caer la carta ganadora en desventaja. Con bronca e injusticia pero con la tranquilidad de haber dado todo, Estudiantesn dio todo hasta el último minuto, incluso en los cinco adicionados. No pudo, no supo y por eso lo pagó demasiado caro. Barajar de dar de nuevo porque para pelear campeonatos y la Libertadores necesitará jerarquía. Hoy tiene.