Más quejas en la Ciudad por la baja presión de agua, ahora en La Loma y Altos de San Lorenzo

No cesan los reclamos por la falta del vital elemento que se agudiza con las altas temperaturas. Piden soluciones urgentes

Días que avanzan hacia el verano y por ende de aumento constante de la temperatura. En ese contexto caluroso, la Región sigue con problemas en el servicio de agua. Ahora, le tocó el turno a usuarios de La Loma, que denunciaron ayer llevar “muchos días” (incluso más de una decena, remarcaron algunos vecinos) sin “una gota” en sus hogares. También llegaron quejas a este diario de gente que vive en Altos de San Lorenzo, donde, también, padecen una larga sequía.

La escasez -fruto de la baja presión en la red- y en varios casos la falta total de agua, caracteriza estos últimos días a los domicilios de miles de usuarios de Absa. Desde hace unas semanas vienen fallando distintos sistemas de la planta potabilizadora “Donato Gerardi”, situada en Punta Lara, y los inconvenientes técnicos han afectado distintos puntos de la Región y por más de una jornada.

En estas últimas horas los reclamos más contundentes se escucharon en la zona de La Loma. “El 28 de noviembre fue el último día que tuvimos agua en mi casa -recalcó un vecino de 41 entre 27 y 28-. Me dieron dos números de reclamos en Absa, uno por teléfono y otro por twitter. Me dijeron que se había roto un equipo de bombeo en 47 y 22. Después de nueve días nos avisaron que ya lo habían reparado, pero el servicio nunca volvió. Todo el barrio está igual, los tanques no llegan a cargar. Me van a obligar a que compre una bomba para robar agua de la red, porque encima en Absa me dijeron que no me van a reintegrar nada de todos estos días sin agua”.

Desde otro sector de La Loma, concretamente en la zona de la esquina de 26 y 34, una mujer, jubilada, planteó su “desesperación” por no contar en las canillas de su vivienda “Ni con una gota de agua”. Tal es la falta del suministro de agua que, remarcó, “no puedo ni hacerme un té”.

También vivieron otro día con problemas en el servicio de agua en Altos de San Lorenzo. Según señaló una usuaria que vive en 27 y 82, “en general, ya desde hace mucho tiempo, solamente hay un poco de agua en este barrio a la noche, pero ahora, desde el viernes pasado, no tenemos nada, ni el miserable hilito que sale a veces, tampoco de día”.

En relación con los reclamos de La Loma, desde Absa se indicó que “si bien no se registra ningún inconveniente particular en la zona, personal de la empresa se encuentra realizando el recorrido y la verificación correspondiente”. Voceros de la empresa añadieron que “además, el sábado pasado se realizó el cambio de unas de las bombas que tiene Absa en 47 y 22”.

Un obstáculo de escombros

Antonio Rotelle, vecino de 43 entre diagonal 77 y 9, denunció que Absa, tras concluir en esa cuadra una obra en la conexión de la red de agua no levantó los restos de materiales que quedaron por los trabajos. “Tengo un hijo en silla de ruedas que no puede entrar y salir de mi casa por esos escombros que no retiran”, dijo el hombre, dueño de la propiedad que está a la altura del número 691 y que lleva, aseguró, desde el 19 de noviembre, siete reclamos efectuados en la prestataria.