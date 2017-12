Detuvieron al chofer de un micro escolar por abuso sexual a una menor

El chofer de un micro escolar fue detenido acusado de abusar de una nena de 9 años, en la localidad bonaerense de Monte Grande.

El imputado, de 38 años, era el encargado de llevar a los alumnos al Instituto Argentina de Luis Guillón. El hecho se dio a conocer por un vecino, quien vio la situación y grabó al acusado. Rápidamente dio aviso a la policía del grave hecho.

El presidente de la Cámara de Transporte Escolar de Buenos Aires, Roberto Zagame, condenó el ataque y aseguró: "Este degenerado no tiene explicación. Estamos destruidos".

"Estamos destruidos. Nuestro lema es que llevamos lo más importante, que son los chicos, y nos encontramos con este degenerado. No le encontramos explicación", agregó Zagame en declaraciones a la prensa. Además, explicó que el hombre "viene de familia de transportistas, nunca hubiéramos imaginado que pudiera hacer una cosa como esta".

Por su parte, la madre de la víctima contó que "Mi nena me contó que era cariñoso con las nenas. O las alzaba, o les hacía cosquillas", agregó la mujer. "La escuela se va a lavar las manos. Yo vine a hablar cuando me enteré y no se hacía cargo", indicó.

En el lugar se hizo presente personal policial de la comisaría 1ª de Monte Grande, que se llevó detenido al chofer y a quien por cuestiones de seguridad fue trasladado a otro distrito. En la causa intervino la Fiscalía Nº 3 de Esteban Echeverría y el sujeto quedó a disposición de la justicia por el delito de "Abuso sexual gravemente ultrajante".

Mientras tanto, los investigadores buscan determinar si hubo otros ataques. El vecino, quien filmó y alertó a la policía, también será escuchado por la justicia.