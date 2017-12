El caso de bullying que conmueve al mundo

El video de un niño de 11 años de un colegio de Tennessee, en Estados Unidos, dio la vuelta al mundo. En la grabación, que fue realizada por su madre, se puede ver al joven muy angustiado por sufrir bullying. El testimonio generó una ola de solidaridad de estrellas de Hollywood, cantantes, deportistas y hasta del hijo mayor de Donald Trump.

En el video, Keaton Jones le habla a su madre luego de suplicarle que lo fuera a buscar al colegio porque tenía miedo de almorzar con sus compañeros. "Se ríen de mi nariz, dicen que soy feo, dicen que no tengo amigos", afirma entre llantos. "Me tiran leche y ponen jamón dentro de mi ropa, me lanzan trozos de pan".

El video, publicado en Facebook, fue visto 22 millones de veces y compartido en más de 440.000 ocasiones. Entre las celebridades que se solidarizaron con el chico se encuentran Katy Perry, Ricky Martin, Monica Lewinsky, Mark Ruffalo, Chris Evans, Jarrett Guarantano y Justin Bieber.

También el hijo mayor de Donald Trump expresó su solidaridad, y le ofreció alojamiento en su propia casa en caso de que el chico y su familia aceptaran la invitación para la sede de la UFC que recibieron de parte de Dana White, uno de los luchadores, tras la difusión del video.

This boy is incredibly brave and the video really got to me. @danawhite, If he takes you up on your offer to see UFC Headquarters, I would be honored to host him and his family at our place if they need somewhere to stay. https://t.co/EWx05o0yI0