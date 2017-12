Boudou y las fotos: “Eran órdenes”, declaró

| Publicado en Edición Impresa

El ex vicepresidente Amado Boudou reiteró ayer que hubo órdenes para difundir las imágenes del momento de su detención, al declarar como testigo en su propia denuncia ante el juez federal Sebastián Ramos. Incluso sostuvo que, al ser fotografiado dentro de su departamento el día de su detención, los prefectos le hicieron ponerse de manera intencional delante de una pared en la que había símbolos políticos. También sostuvo que cuando le dijo a los agentes de seguridad que no hacía falta que lo filmaran porque no iba a resistirse le respondieron que “eran órdenes”.