En el Concejo berissense los nuevos ediles juraron en paz, pero con polémica y piropos

La restricción se justificó en evitar que se repitiesen los incidentes ocurridos en abril pasado, durante la Asamblea legislativa

“Su belleza me confunde”, dijo encargado de tomarle juramento a una concejala/Sebastian Casali

El Concejo Deliberante de Berisso renovó ayer su composición en escenarios bien diferenciados y con fuertes datos de color, como que una concejala de Cambiemos fue piropeada por el edil que le tomaba juramento o la polémica entre oficialistas y opositores por la decisión de restringir el acceso del público al recinto.

El concejal de mayor edad, Jorge Pagano, fue quien tomó los juramentos mientras el intendente municipal Jorge Nedela siguió la ceremonia junto a su esposa entre el público invitado.

Según se indicó, para evitar incidentes como los ocurridos durante la última asamblea inaugural de sesiones en abril pasado -en que militantes peronistas y radicales estuvieron al borde de las trompadas y hubo un reparto de insultos que hasta incluyó al intendente municipal- se decidió que sólo fuesen admitidos familiares de los nuevos ediles, funcionarios comunales e invitados especiales, entre los que se contaron ex concejales de las diferentes bancadas.

En la calle quedó un grupo de militantes del arco peronista que siguió la jura a través de una pantalla instalada en la esquina del edificio donde funciona el Concejo berissense, en Montevideo y 8.

Desde allí recibieron con silbidos e insultos a funcionarios de Cambiemos y a concejales que se fueron del PJ, como el massista Angel Celi o el titular del unibloque anti K, Jorge Pagano.

Con esa característica, la ceremonia tuvo costados para la polémica pero el oficialismo de Cambiemos logró finalmente su objetivo: que cada juramento solo fuese rubricado con aplausos y sin silbidos o insultos.

No obstante, la medida levantó la protesta de los ediles peronistas y hasta un fuerte cruce entre el intendente Jorge Nedela y el ex concejal Ricardo Siciliano que había sido invitado. En ese marco, Nedela le recordó al ex edil que la decisión de restringir el acceso del público al recinto había sido acordada con los presidentes de todos los bloques.

Como resultado de las elecciones de octubre último, el oficialismo que gobierna Berisso desde 2015 cuenta a partir de ayer con mayoría propia con un total de diez bancas, en tanto Unidad Ciudadana tiene siete; dos el massismo y uno el unibloque peronista anti-K.

EL RECAMBIO

En consecuencia juraron ayer por Cambiemos Mariela Cincotta, Mariela Méndez, Matías Nanni, Leandro Nedela, Antonella Villa Chiodo y Carlos Festa mientras que por Unidad Ciudadana lo hicieron Fabián Cagliardi, Nora Harmatiuk, Alejandro Paulenko y Sebastián Mincarelli.

El momento de las juras dejó numerosos pasajes de color. Así, el peronista Fabián Cagliardi juró “por los compañeros que están abajo” en tanto su compañera de bancada, Nora Harmatiuk lo hizo “por las Madres, por Néstor y por la compañera coraje Cristina Kirchner”.

En ese abanico de juramentos politizados, el edil de Unidad Ciudadana Alejandro Paulenko juró por “Dios, la Patria y mi conductor el compañero (Ramón) Garaza que no quiso entrar”. En efecto, el dirigente de los petroleros se negó a ingresar como invitado al enterarse que había restricción para los militantes.

A la hora de la jura de los ediles Cambiemos, el tinte político se lo dieron Antonella Villa Chiodo que juró “por Alfonsín” en tanto el pasaje emotivo lo dio Carlos Festa que juró por su madre asesinada en un asalto a manos de un sujeto liberado antes de cumplir condena.

JURA PIROPEADA

La sorpresa de la tarde la dio el concejal del unibloque peronista Jorge Pagano que por ser el de mayor edad debió tomar los juramentos.

A la hora de tomárselo a la concejala de Cambiemos, Mariela Méndez, Pagano expresó: “disculpemé, pero su belleza me confunde”.

Tras las juras, cabe señalar, la radical Ana Lara fue ratificada como presidenta del Concejo Deliberante y al jurar lo hizo “por Berisso” en tanto Rubén Sagarduy fue reelecto secretario, oportunidad en que juró por Alfonsín y su esposa fallecida.

La vice presidencia 1º del cuerpo quedó para el peronista Oscar Potes y la Vice 2º para el massista Maximiliano Barragán.