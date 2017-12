“Latorre me decía ‘bebote’ y que iba a dejar a la mujer” , dijo el fotógrafo

| Publicado en Edición Impresa

Andrés Rebolledo, el fotógrafo chileno que confesó la semana pasada haber tenido un vínculo íntimo con Diego Latorre y que tiene pruebas fílmicas de sus relaciones sexuales, volvió a ser noticia ayer, al realizar nuevas y explosivas declaraciones sobre el affaire que habría mantenido con el marido de Yanina Latorre.

Según su relato, él y Diego Latorre decidieron hacer un trío y la tercera persona fue quien grabó el video sin darles aviso. Tiempo después lo chantajearon y le pidieron 5 mil dólares para que el material no salga a la luz.

“Decidí hablar porque las amenazas y el chantaje viene arrastrándose hace mucho tiempo, y me cansé de tener miedo”, manifestó Andrés, y agregó: “Lo que sale es lo que pasó. Yo nunca he extorsionado a nadie. Al que han extorsionado con el video en todo este tiempo es a mí. He recibido amenazas terribles para no hablar. Pero las amenazas llegaron a un punto en que me veo en la obligación de contar mi versión de los hechos”.

Y tiró, contundente: “Yo tengo cosas pero no voy a mostrar nada en ningún lugar que no sea Tribunales. Yo necesitaría que Latorre me demande porque me gustaría que se pueda saber toda la información que tengo. La verdad es que esto es un asco”.

Además, el joven fotógrafo chileno se refirió a la polémica Yanina Latorre, mujer del ex futbolista, la “víctima” de esta historia, y que al parecer estaba enterada de esta situación.

“El único contacto que tuve con esa mujer fue avisarle que me estaban chantajeando con un video (...) de buena onda le dije a ella para que vea qué iba a hacer si se lo ofrecían a ella”.

En cuanto a Gambetita y la relación que mantenía con él, indicó: “Estuve en Faena y en otras partes también. ‘Punta’ -como lo apodan tras las polémicas declaraciones de Natacha Jaitt- me decía ‘bebote’. Me vendía una relación, que quería dejar a la mujer, que era mala”.